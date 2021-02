Neues Leben im Baumarkt im Iserlohner Stadtteil Wermingsen

Iserlohn. Der Handelsstandort an der Osemundstraße nimmt gerade Schwung auf für die Zukunft – mit zwei neuen Märkten und der Marktkauf-Modernisierung.

Die Pause nach der Schließung des „toom“-Baumarktes im Stadtteil Wermingsen im vergangenen Sommer dauerte nur rund ein halbes Jahr. Zwischenzeitlich war der Markt nur selten verweist, weil Handwerker unter Leitung des Architekturbüros Ebeling schon kurz danach baulich die Zukunft vorbereiteten. Inzwischen ist die Handelsfläche gegenüber des Marktkauf-Marktes Nowak wieder belebt, auch wenn durch den Corona-Lockdown von einer Neueröffnung im üblichen Maßstab nicht gesprochen werden kann. Zwei Filialisten teilen sich die Fläche, sie sind bereits gestartet oder befinden sich kurz vor dem Ziel.

Filialleiter André Koch (re.) und Expansionsleiter Ingolf Bause zeigen das neue „LaminatDEPOT“ in Iserlohn. Foto: Andreas Drees / IKZ

Das große Schild mit der Werbung für das „LaminatDEPOT“ hängt bereits sei etwa zwei Wochen über dem zweiten, neu geschaffenen Eingang zu dem Hallenbau. Hinter der Eingangstür wurde in dieser Woche noch ein Teil des fehlenden Bodenbelages verlegt – kurioserweise Teppichboden, doch diese scheinbare Diskrepanz zum Unternehmenszweck kann Ingolf Bause, der Expansionsleiter des Unternehmens, schnell aufklären. Weil in der Ausstellung auch immer wieder Warenpakete mit der „Ameise“, also dem elektrischen Hubwagen, transportiert würden, und auch wegen des Raumschalls auf der großen Fläche sei der weiche Belag der bessere. Verkauft würden allerdings ausschließlich Hartböden, vorgesehen für die private Nutzung, konkret also Laminat, Vinyl und Parkett, auf 1800 Quadratmeter reiner Verkaufsfläche. Hinzu kommen 200 Quadratmeter für Verwaltung und Nebenräume. „Wir führen über 280 Dekore, die vorrätig sind“, berichtet Filialleiter André Koch, der seit 2016 für das Unternehmen tätig ist und zuletzt die Filiale in Duisburg geleitet hatte. „Iserlohn gehört zu den vier großen Häusern“ sagt er, der mittlerweile kurz hinter der Hemeraner Stadtgrenze wohnt. Iserlohn sei der zehnte eigene Markt des Unternehmens, hinzu kommen fünf Märkte im Franchise-Betrieb.

Die Eröffnung des Marktes in Iserlohn sei ein logischer Entschluss, denn in den nächstgelegenen Märkten im Ruhrgebiet seien zahlreiche Kunden aus Iserlohn und dem Sauerland unterwegs gewesen. Den Standort an der Osemundstraße bewertet Ingolf Bause positiv, auch wegen des Lebensmittelmarktes gegenüber. Weil heute jeder ein Navigationsgerät habe, sei die Lage im Gewerbegebiet ohne direkte Anbindung an die Hauptverkehrsstraße kein Nachteil.

„Click & Collect“ zum Start statt üblicher Neueröffnung

Wer den alten „toom“-Baumarkt kannte, dürfte sich über den freien Blick über die gesamte Fläche hinweg wundern. Die Ausstellungsbereiche mit erhöht gezeigten Musterflächen und eingelagerten Paketen darunter behindern nicht die Sicht in die Halle, die trotz der Größe nicht wie ein Lagerverkauf wirkt. Basse betont, dass sich das Unternehmen als Fachmarkt verstehe, was sich in der Gestaltung ebenso wie in der Fachberatung durch die Mitarbeiter zeige. „Samstag werden wir fertig sein“, verspricht Bause – das wäre also heute. Der Neueröffnung, die ursprünglich für den 20. Januar geplant war, hatten das Coronavirus und kleinere bauliche Probleme einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stattdessen soll es zunächst mit dem Verkauf per „Click & Collect“ losgehen, also per Online-Bestellung und Abholung der Ware, auch Gewerbetreibende sollen entsprechend der Coronaschutzverordnung bedient werden. Das Internet wird demnächst auch für Schulungszwecke genutzt: Am 18. Februar veranstaltet das „LaminatDEPOT“ seinen ersten digitalen Workshop – als 90-minütige Live-Übertragung aus der Iserlohner Filiale.

Filialleiter André Koch startet mit einem sechsköpfigen Team, sieht aber im regulären Betrieb den Mitarbeiterstamm bei zehn bis 14 Personen. „Wir wollen die Kunden sehr gut betreuen“, betont er und berichtet von Schulungen der Mitarbeiter, von dem Angebot passender Randleisten und der passenden Trittschalldämmung, die bei seinem Unternehmen im Preis enthalten sei. Das Angebot umfasse alle Preissegmente, die mittleren Preislagen seinen am meisten nachgefragt. Es gibt einen Verlegeservice ebenso wie das Angebot, Werkzeug oder einen Transportanhänger auszuleihen. Das angrenzende Lager, dort wo sich früher der Außenbereich des „toom“-Baumarktes befand, ist bereits gut bestückt und zeigt, dass das Unternehmen offensichtlich großes Potenzial im Iserlohner Hartboden-Markt sieht.

Expansionsleiter Ingolf Bause weist beim Rundgang durch den Markt abgesehen von der neuen Optik auch auf die Brandschutzeinrichtungen auf aktuellem Stand hin, in die die lokal ansässigen Immobilienbesitzer investiert haben. Die Trennwand – ohne diese hätte der Bau Bestandsschutz genossen – wirkt wie aus eingeschobenen Betonteilen, besteht allerdings aus einer Trockenbaukonstruktion. Dahinter: die Kollegen von nebenan.

Rubén Fernandez betreibt den neuen „Sonderpreis Baumarkt“. Dort gibt es eine lange Schraubenwand, diese Ware wird nach Gewicht bezahlt. Foto: Michael May / IKZ

Kleinere Fläche sorgt für schnelleren Einkauf

„Wir sind nicht der klassische Baumarkt, wir sind kleiner“, sagt er. „Das liegt daran, dass wir uns auf bestimmte Angebote spezialisieren.“ 1000 Quadratmeter hat sein eigener Baumarkt in Iserlohn, zuvor war er im „Sonderpreis Baumarkt“ in Dortmund tätig. Mit 9000 Artikeln ist das Sortiment hier bewusst überschaubar gehalten – auch in der Gestaltung. Der Kunde kann die Verkaufsfläche gut überblicken. „Personal sieht man auf den Flächen sofort“, beschreibt Fernandez einen Vorteil des Konzeptes. Inklusive Chef seien das aktuell acht Personen, auch hier könne es personell zukünftig noch etwas aufwärts gehen. Die kleinere Fläche sei kein Nachteil, im Gegenteil, betont der Markt-Betreiber. „Die Kunden nehmen das gut an, weil sie nicht so viel Zeit im Markt brauchen.“

Beim Rundgang durch das Geschäft erläutert der Marktleiter die Vielfalt der Angebote („Wir haben so gut wie alles.“), verweist auf die angebotenen Werkzeuge aller Art, die Elektroabteilung, Malerbedarf sowie Tiernahrung und -zubehör. Auf einer kleinen Außenfläche stehen Holz und Gartenerde. Nur Trockenbauartikel und Sackware für den Nassbau wie Zement gibt es hier nicht, auch keine Holzplatten im Zuschnitt. Die 25 Meter lange Schraubenwand, die sei das Markenzeichen des Unternehmens und auch seines Marktes. Dort werden Schrauben und Kleineisenteile als Einzelteile angeboten, abgerechnet werde nach Gewicht. Beim Sortiment gebe es entsprechenden Wechsel je nach Jahreszeit, erzählt er beim Vorbeimarsch an Streusalz und Schneeschiebern. Außerdem gebe es immer wieder Aktionen, also Ware, die nicht ständig im Sortiment sei zu besonders günstigen Preisen.

Die Preise finden sich in diesem Geschäft übrigens immer an der Ware – in Form der kleinen früher üblichen Preisschildchen, hier in roter Farbe. Diese Preisaufkleber finden sich auch im Logo des „Sonderpreis Baumarkt“, dessen Gründer mit dem Verkauf von losen Schrauben auf Märkten in Süddeutschland begonnen hatten. In Süddeutschland ist die Kette sehr präsent und bekannt, hierzulande gerade expansiv unterwegs, wie Fernandez erzählt.

Marktkauf-Erneuerung im laufenden Betrieb

„Ich freue mich sehr, dass die beiden neuen Märkte dort hinkommen“, sagt Paul Nowak, Inhaber von Marktkauf auf der anderen Seite des Parkplatzes. Auch bei ihm wird gearbeitet, steht ein Gerüst am Markt. Im Inneren hat im Januar ein Umbau im laufenden Betrieb begonnen. „Ich investiere in unsere Zukunft und in Iserlohn, um vernünftige Infrastrukturen für Iserlohn zu behalten“, sagt der Kaufmann. Mit dem Umbau werde er sein Sortiment um 10.000 Artikel erweitern: in der neuen Bio-Abteilung, der Getränkemarkt werde vergrößert, es gibt neue Pfandautomaten, eine „Convenience-Abteilung“ mit „Fresh Food“, das Käsesortiment werde erweitert, das Konzept bei Fleisch und Wurst neu gestaltet und vieles mehr. „Das mache ich mit der bestehenden Fläche“, erklärt er auf Nachfrage – mit mehr Regalen und einer besseren Aufteilung. Für die Kunden, die ihm und seinen Mitarbeitern treu bleiben, sei das eine große Zumutung, aber bis Mitte März soll alles fertig sein.

„Mir war klar, dass nach zehn Jahren etwas geschehen muss“, betont der Iserlohner Marktkauf-Betreiber, der den Markt an dieser Stelle am 16. Oktober 2009 eröffnet hatte. Sein noch recht neuer Edeka-Markt in Letmathe sei da um einiges moderner und zeitgemäßer, der Standort Iserlohn soll nun nachziehen. Zuvor habe er sich Anregungen in ganz Deutschland geholt. Nowak spricht auch von einer Reaktion auf den Wegfall der Karstadt-Lebensmittelabteilung und die angekündigten „Metro Gastro“-Schließung. Er wolle im Sinne des Stadtortes Iserlohn zukünftig mit seinem Markt auch außergewöhnliche Wünsche besser als zuvor bedienen. Seine Investition belaufe sich auf mehrere Millionen Euro, erklärt Nowak, der sich aber auch über die Unterstützung der Immobilieneigentümer freut, die vor allem in die Außenfassade investieren und die Nowak als faire Partner lobt.

Während der Baumarkt gegenüber die kleinen Preisschilder zelebriert, hat Paul Nowak die neueste Generation derselben bestellt. Bei 40.000 Artikeln ergibt das ungefähr die gleiche Zahl an elektronischen Preisschildern, die sich ferngesteuert ändern lassen. Die werden aber erst im Laufe des Jahres geliefert und zum Einsatz kommen, wenn die Erneuerung des „Marktkauf“-Marktes abgeschlossen ist und die drei Betriebe sich hoffentlich bereits im ganz normalen Regelbetrieb, nach Corona, befinden.