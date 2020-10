Neues Projekt: Hilfe für Iserlohner Tiere in Not

Kaum hatten die Ehrenamtlichen des Vereins „Bürger helfen Bürgern“ ihren Aufruf bei Facebook eingestellt, kamen die ersten Rückmeldungen. „Futterzeit“ haben sie das Projekt genannt, mit dem sie Menschen in Not auch für deren Tiere Unterstützung bieten wollen.

„Wenn sie bei uns Lebensmittel abholen, kommt immer wieder auch die Frage nach Tierfutter“, sagt Svenja Finke. Als es in der Vergangenheit von einem Geschäft, das dem Verein sonst Obst, Gemüse, Brot und vieles mehr zur Verfügung stellt, auch eine kleine Anzahl von Hundefutter-Proben gegeben habe, seien die Vereinsmitglieder „wie Popstars gefeiert“ worden. Nicht nur für Hunde und Katzen, auch für Nagetiere und Vögel sind Futterspenden gefragt – oft sind die Tiere die einzigen Begleiter der Nutzer der Essensausgabe.

Zubehör wie Decken, Körbe oder Leinen dürfen auch gespendet werden

Während ein Teil der Lebensmittel von den Streetworkern und dem Team des Sozialzentrums „Lichtblick“ in der Südlichen Innenstadt an etwa 80 bis 100 Menschen verteilt wird, kommen zur Ausgabe von „Bürger helfen Bürgern“ an der Schulstraße zusätzlich noch einmal 50 bis 120 Personen. „Zum Monatsanfang, wenn noch Geld da ist, sind es natürlich weniger“, erzählt Svenja Finke. Sie und die anderen Ehrenamtlichen verspüren eine wachsende Nachfrage, Kurzarbeit sei einer der Gründe dafür.

Neben Tierfutter darf auch gern Zubehör wie Decken, Körbe oder Leinen gespendet werden. Felix Faustmann war Ende vergangener Woche einer der ersten Sachspender. Nachdem sein Hund eingeschläfert werden musste, hatte er eine ganze Wagenladung von Kühlmatten, Kissen und dergleichen vorbeigebracht.

Wer mit dem Vermerk „Tierfutter“ Geld auf das Spendenkonto des Vereins überweist, könne sicher gehen, dass die Summe ausschließlich für Vierbeiner verwendet werde. Andersherum nutzen die Mitglieder die bisherigen Geldspenden ausschließlich für „Menschen-Nahrung“.

Futter ja, aber keine Betreuung oder Vermittlung von Tieren

„Wir haben auch Läden, die uns schon ,Kaninchenkisten’ zusammenstellen“, so Svenja Finke. Salatblätter, Kohlteile und dergleichen seien darin zu finden. Und das Obst, das den Bedürftigen nicht mehr angeboten werden kann, bekomme ein Tierhof.

Die Ehrenamtlichen betonen – nach Anfragen der vergangenen Tage – dass sie nur in Sachen Futter helfen, nicht aber bei der Betreuung oder Vermittlung von Tieren. Auch einen Veterinär, der sich kostenlos um Bello, Minka und Co. kümmere, sei nicht angedacht, weil es die räumlichen Gegebenheiten schon allein nicht zulassen.

Spendenkonto: Sparkasse Iserlohn, IBAN: DE50 4455 0045 0018 0857 95.