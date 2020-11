Neuinfektionen gehen deutlich zurück

Iserlohn/Märkischer Kreis. In Iserlohn sind am Montag vier Neuinfektionen, in Hemer drei Neuinfektionen gemeldet worden.

Am Montag sind beim Kreisgesundheitsamt 25 positive labor-bestätigte Coronanachweise eingegangen. Als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen wurden gleichzeitig 50 Personen. Damit sinkt die Zahl der akut ansteckenden Virenträger in Quarantäne auf 933. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+3), Halver (+2), Hemer (+3), Herscheid (+1), Iserlohn (+4), Kierspe (+1), Lüdenscheid (+2), Meinerzhagen (3), Menden (+3), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+1) und Schalksmühle (+2). Unter Quarantäne stehen auch 2048 Kontaktpersonen. Insgesamt 47 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon zwölf auf der Intensivstation.

An Schulen gibt es derzeit 31 Indexfälle und in Kindertageseinrichtungen 23. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr verzeichnet der Märkische Kreis 42 Infektionen. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 2496 Coronafälle. 1528 Personen haben den Virus bereits überwunden; 35 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Es wurde eine Datenbereinigung durchgeführt. Statistisch gesehen haben sich in den letzten sieben Tage 155,8 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Weitere Informationen gibt es unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: Iserlohn: 306 Infizierte, 347 Gesundete, 636 Kontaktpersonen und sieben Tote; Hemer: 85 Infizierte, 113 Gesundete, 165 Kontaktpersonen und ein Toter; Altena: 20 Infizierte, 33 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und ein Toter; Balve: neun Infizierte, 33 Gesundete und zwölf Kontaktpersonen; Halver: 29 Infizierte, 105 Gesundete, 71 Kontaktpersonen und drei Tote; Herscheid: sieben Infizierte, zwölf Gesundete und zwölf Kontaktpersonen; Kierspe: 19 Infizierte, 46 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und ein Toter; Lüdenscheid: 180 Infizierte, 291 Gesundete, 400 Kontaktpersonen und drei Tote; Meinerzhagen: 37 Infizierte, 68 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und fünf Tote; Menden: 97 Infizierte, 165 Gesundete, 220 Kontaktpersonen und elf Tote; Nachrodt-Wiblingwerde: 31 Infizierte, 17 Gesundete, 17 Kontaktpersonen; Neuenrade: 25 Infizierte, 68 Gesundete und 90 Kontaktpersonen; Plettenberg: 31 Infizierte, 115 Gesundete, 53 Kontaktpersonen und drei Tote; Schalksmühle: 21 Infizierte, 39 Gesundete und 39 Kontaktpersonen; Werdohl: 36 Infizierte, 76 Gesundete und 113 Kontaktpersonen.