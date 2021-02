Nicht schön, aber keine langfristigen Schäden nach Öl-Unfall

Arno Hausmann, der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Iserlohn, inspizierte am Samstag nicht nur die Schadensstelle, sondern auch die am Donnerstag zuerst errichteten Ölsperren am Baarbach.

Iserlohn. Der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Iserlohn schaut sich nach der Öl-Havarie den Caller Bach und den Baarbach an.

Bei so etwas kann Arno Hausmann nur den Kopf schütteln: „Wer ist so grob fahrlässig? Das sagt einem doch schon der gesunde Menschenverstand, dass das eine gefährliche Sache ist. Und das darf ein Öllieferant doch gar nicht erst befüllen.“

Was den Vorsitzenden der Fischereigenossenschaft Iserlohn so aufregt, ist der Tank, der an der Außenwand eines Wohnhauses an der Scheffelstraße stand und mutmaßlich am Donnerstagmorgen umkippte, so dass mehrere hundert Liter Heizöl die Wiese verseuchten und in den Caller Bach und den Baarbach gelangten (wir berichteten). „Diese Batterietanks sind ein Klassiker aus den fünfziger, sechziger Jahren. Die wurden damals viel eingebaut“, sagt Hausmann mit Blick auf den havarierten Tank und einen zweiten, baugleichen, der zumindest bis Freitag genutzt wurde.

„Das sind Zeitbomben, wenn sie älter als 20 Jahre sind.“ Materialermüdung würde dann beispielsweise dazu führen, dass die Tanks am unteren Ende in die Breite gehen. „Das sieht dann so aus wie ein Elefantenfuß“, sagt der Letmather, der es wissen muss. Denn er ist nicht nur Fischwirtschaftsmeister, sondern auch Umwelttechniker und in dieser Funktion seit 30 Jahren bei der Unteren Wasserbehörde im Hagener Umweltamt.

Dass Öl in Gewässer gelange, komme in der Volmestadt mit ihren vielen alten belasteten Industrieflächen „zweimal in zehn Jahren“ vor. Aus Iserlohn ist ihm ein Vorfall wie am Donnerstag aus seinen jetzt 15 Jahren als Vorsitzender der Fischereigenossenschaft nicht bekannt, und auch nicht aus der Zeit seiner Vorgänger. Was Hausmann aber optimistisch stimmt, ist neben dem „sehr professionellen“ Havariemanagement durch die Firma Lobbe, deren Mitarbeiter auch am Samstag wieder das Material zum Absorbieren des Öls an den Sperren erneuert haben, der Umstand, dass es sich um Heizöl handelt.

Am Caller Bach, kurz hinter der Unglücksstelle, war auch am Samstag das Heizöl noch sehr deutlich auf der Wasseroberfläche zu sehen. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Das sehe zwar, wenn es auf der Oberfläche schwimme, „immer schlimm“ aus, aber dadurch dass es eben anders als das von Tankerunglücken bekannte Schweröl nicht im Wasser absinke, halte sich der Schaden für das Ökosystem des Baches in engen Grenzen. „Die Fische beispielsweise wären betroffen, wenn der Sauerstoffeintrag aus der Luft dadurch verringert würde, aber es handelt sich nicht um eine erstickende Schicht“, erläutert Hausmann. Einzig die Mikroorganismen könnten im Uferbereich, wo sich der Film zeitweise festsetzen könne, etwas davon aufnehmen. Ein Fischsterben sei aufgrund des Öls aber nicht zu erwarten und auch keine Gesundheitsgefährdung beim Verzehr der Döbel und Bachforellen, die im weiteren Verlauf, also im Baarbach, vorkommen. Der von der Havarie direkt betroffene Bereich sei im Übrigen nicht an Angler verpachtet, da aufgrund der dort anliegenden Gewerbegrundstücke und der landwirtschaftlichen Nutzung die Zugänglichkeit nicht so gut gegeben sei. „Es ist nicht schön, was hier passiert ist, aber es wird keine langfristigen und erheblichen Schäden im Caller Bach und im Baarbach verursachen.“ Die Ölsperren sollten indes noch einige Wochen aufrechterhalten werden, da sich zum einen durch schwankende Wasserstände immer wieder noch am Ufer festhängende Teile des Ölfilms lösen und weiter treiben könnten und da zum anderen noch nicht klar sei, ob und wie viel Öl weiterhin noch aus der Uferböschung neben der Schadensstelle austrete. Erkenntnisse dazu soll es laut dem Märkischen Kreis heute geben.

Abgesehen von dieser „Einleitungsstelle“ geht der städtische Gewässerschutzbeauftragte Joachim Reiß davon aus, dass es im Caller Bach und im Baarbach durch die Havarie „keine Auswirkungen gibt, die man noch in einem halben Jahr sehen kann.“ Denn bislang seien keine dauerhaften Ablagerungen am Ufer zu finden, sondern es sei immer nur die „Ölfahne“ auf dem Wasser zu sehen gewesen. „Es ist nicht toll fürs Gewässer, aber es wird keine bleibenden Schäden geben“, sagt Reiß, der einen solchen Fall wie an der Scheffelstraße in seinen 30 Jahren bei der Stadt in der Form auch noch nicht erlebt hat.