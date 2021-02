Niedrigste Infiziertenzahl seit Ende Oktober im Kreis

Märkischer Kreis. Vier weitere Todesfälle wurden am Wochenende registriert.

Aktuell sind noch 464 Männer und Frauen an Corona erkrankt. Das ist der geringste Wert seit Ende Oktober. 1077 Personen befinden sich noch in häuslicher Quarantäne. In den letzten sieben Tagen haben sich 76,3 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt.

Am Wochenende wurden auch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert werden. Dabei handelt es sich um einen 64-Jährigen aus Menden, einen 76 Jahre alten Mann sowie eine 79-Jährige aus Iserlohn und einen 78 Jahre alten Mann aus Meinerzhagen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis auf 230.

Die 78 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+ 16), Altena (+ 3), Balve (+ 2), Halver (+ 6), Hemer (+ 2), Kierspe (+ 6), Lüdenscheid (+ 11), Meinerzhagen (+ 4), Menden (+ 14), Nachrodt-Wiblingwerde (+ 3), Neuenrade (+ 1), Plettenberg (+ 2), Schalksmühle (+ 2) und Werdohl (+ 5). Bei einem Infizierten konnte der Ort noch nicht zugeordnet werden.

75 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt

Die Gesundheitsdienste hatten für Montag 21 Corona-Testungen geplant, davon vier an der Teststation in Lüdenscheid, neun an der in Iserlohn und 21 mobil. In den Krankenhäusern werden 75 Covid-19-Patienten behandelt, davon 14 intensivmedizinisch. Neun Personen werden beatmet. In Pflegeeinrichtungen sind derzeit 30 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 20 Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. In Schulen sind vier und in Kitas drei Coronanachweise regis­triert.

In Iserlohn gibt es derzeit 89 Infizierte und 169 unter Quarantäne stehende Kontaktpersonen. 2324 Menschen gelten als genesen, 40 Frauen und Männer sind mit Covid-19 gestorben.

Der Märkische weist auf Folgendes hin: Während der Kontakt­ermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten allein anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Weitere Informationen gibt es unter kreis.mk/corona und unter www.land.nrw/corona.