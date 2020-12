Nikolausgewinnspiel: Anruf macht sich bezahlt

Iserlohn. Annette und Hans-Jochen Jenik gewinnen beim Nikolaus-Gewinnspiel einen 250-Euro-Einkaufsgutschein.

Annette und Hans-Jochen Jenik saßen gemeinsam am Kaffeetisch, als sie das Nikolaus-Gewinnspiel in der Heimatzeitung entdeckt hatten. Kurzerhand sagte Hans-Jochen Jenik entschieden zu seiner Frau: „Weißt du was, ich rufe da jetzt einfach mal an.“ Und der Anruf hat sich für das Ehepaar aus Iserlohn bezahlt gemacht. Sie haben einen Einkaufsgutschein für den Supermarkt „Marktkauf - Alles Frische Nowak“ gewonnen. „Mein Mann hat immer so eine Glückssträhne“, erzählt Annette Jenik. Sie selbst habe noch nie etwas gewonnen, dafür habe ihr Mann doppeltes Glück und in der Vergangenheit schon einmal bei einem anderen Gewinnspiel Erfolg gehabt.

Paul Nowak, Inhaber von Marktkauf, überreichte dem Ehepaar ihren Gewinn: Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 250 Euro, aufgeteilt in fünf Gutscheine à 50 Euro. „Dann haben Sie alle Chancen, nicht nur den Weihnachtsbraten zu kaufen, sondern auch für Silvester und im Januar oder Februar auch noch was zu besorgen“, sagt er bei der Übergabe. Annette und Hans-Jochen Jenik freuen sich darauf, das Geschäft näher kennenzulernen. „Wir haben die ganze Zeit gesagt ‘lass uns mal hier einkaufen’. Jetzt hat sich das dadurch ergeben“, freut sich Annette Jenik. Auch Julia Steiner, IKZ-AV Verkaufsleiterin, gratulierte und überreichte einen Blumenstrauß.