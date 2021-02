Noch ganz schön viel Schnee auf den Iserlohner Wegen

Iserlohn. Das Wochenende war für die Räumdienste extrem herausfordernd. Streusalz verliert bei starkem Frost seine Tauwirkung.

Mütze, Schal und Handschuhe, die braucht es derzeit morgens unbedingt, um bei strengem Frost das Haus zu verlassen. Warmes Schuhwerk mit ordentlich Profil an den Sohlen ebenso, denn auch wenige Tage nach dem Schnee- und Eisregen-Wochenende sind viele Wege bislang nur unter erschwerten Bedingungen zu begehen. Anders als bei „normalen“, eher kurzen Wintereinbrüchen liegt noch jede Menge Schnee auf den Wegen – Schuld daran sind die tiefen Temperaturen und die Wetterlage am Wochenende.

Marc Giebels, Sprecher des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer, kennt das Problem bereits nach entsprechenden Rückmeldungen aus der Bürgerschaft. Für den 11. Februar hat er eigens einen Pressetermin angesetzt, um über die Pro­bleme des Stadtbetriebs in Zusammenhang mit der Wetterlage, den aktuell betriebenen Räum-Aufwand und neuralgische Punkte im Stadtgebiet zu informieren. Giebels spricht von einer fünf Zentimeter dicken Eisschicht, gegen die die Mitarbeiter des Stadtbetriebs ankämpfen mussten.

Die Erfahrung dürften auch alle gemacht haben, die am Sonntag und auch am Montagmorgen selbst zum Schneeschieber gegriffen haben. Viele kämpften mit Kraft und Ausdauer konsequent gegen die winterlichen Spuren auf den Gehwegen, andere ließen es da etwas zurückhaltender angehen. Das Resultat des Wintereinbruchs liegt auch deshalb noch heute auf den Wegen, weil Streusalz bei strengem Frost seine auftauende Wirkung verliert.

Während das Schneeräumen am Wochenende für die einzelnen Hausbesitzer eine unliebsame, kräftezehrende Fitnessübung bedeutete, hatte das Wochenend-Winterwetter auf professionelle Räumdienste ganz andere Auswirkungen.

Dirk Salamon, Chef eines Gartenbaubetriebes, erledigt den Winterdienst unter anderem für Objekte der Iserlohner Wohnungsgesellschaften IGW und B&S, stellenweise auch für die Stadt und private Auftraggeber. „Wir sind auf der letzten Rille“, berichtet er, dass der Arbeitseinsatz der letzten Tage auch körperlich sehr anstrengend war. Dreimal so lange wie üblich hätten die Einsätze wegen der Eisschicht gedauert, sagt er, der acht eigene Leute plus kleinere Subunternehmen mit weiteren sechs Personen im Winterdienst beschäftigt, sechs Fahrzeuge sind bei ihm im Einsatz. Teilweise um zwei Uhr, teilweise um drei Uhr in der Nacht seien die Teams am Sonntag und Montag gestartet, berichtet Salamon. „Das ist schon ziemlich hart.“ Vor allem, wenn sich dann die übliche Tour plötzlich noch deutlich in die Länge zieht. „Schön wäre etwas mehr Akzeptanz“, sagt der Winterdienst-Profi und bittet um Verständnis, wenn bei solchen Wetterlagen das Ergebnis einmal nicht optimal sei. „So ein paar sind dazwischen, da ist das nicht so schön, wenn man sich das anhören muss“, erzählt er aus der Praxis. „Nicht der viele Schnee, sondern, dass wir die Nacht über Schneefall hatten, dann Eisregen und einen fünf bis sechs Zentimeter dicken Eispanzer“, so beschreibt er den Grund, warum das Räumen an diesem Wochenende meist nicht den blanken Asphalt oder das Pflaster zum Vorschein gebracht hat.

Aktuell steht er wie seine Kollegen vor einem anderen Problem: Es gibt Nachschubprobleme bei Streusalz und Splitt. Salamon selbst verbrauche vier bis fünf Tonnen davon pro Tour, die Ladung eines Sattelschleppers sei da schnell verbraucht. Auf seine Mitarbeiter, die beim Winterdienst mitziehen, könne er sich verlassen. Der Einsatz bei Eis und Schnee sei zwar nicht beliebt, trage aber zum Unternehmensumsatz bei.

Wohnungsgesellschaften sind mit Dienstleistern zufrieden

Wo die Mieter für die professionelle Schneeräumung bezahlen, kommt es dann auch schon mal zu Beschwerden. Dirk Mößner, Teamleiter Bauen und Technik bei der IGW, berichtet von „an die 50 Störungsmeldungen“, gleich am Montagmorgen um 8 Uhr beginnend. Ein Problem sei dabei die Erwartungshaltung, aber man müsse realistisch bleiben. „Dass der Weg bei andauerndem Schneefall frei ist, das wird nicht funktionieren“, betont er. „Da kann man der ausführenden Firma keinen Vorwurf machen, die haben bis nachts gearbeitet.“ Neben Salamon arbeiten noch weitere Firmen in einem Konsortium für die IGW – insgesamt problemlos und gut eingespielt, wie Mößner betont.

So äußert sich auch Hans Berkling, Architekt bei der Genossenschaft B&S, für die zwei Firmen räumen, darunter Salamon. „Die Jungs machen das für uns seit 20 Jahren, und das läuft ganz gut“, sagt Berkling. Zum Wochenend-Schnee und -Eis sagt er: „Klar, zu diesem Zeitpunkt hat sich das nicht bis zum Pflaster wegräumen lassen. Im Augenblick sieht es aber so langsam besser aus.“ Eine Erfahrung, die auch die „Selbsträumer“ wohl erfreut bestätigen dürften.