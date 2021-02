Noch viele offene Fragen nach Öl-Havarie am Caller Bach

Iserlohn. Nach dem „Öl-Großschadensfall“ an der Scheffelstraße laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Auch nachdem am Freitagmorgen das Havariemanagement der Firma Lobbe damit begonnen hat, mit einem Bagger das mit Heizöl verunreinigte Erdreich neben dem Wohnhaus eines 84-Jährigen an der Scheffelstraße aufzunehmen, sind noch viele Fragen offen zu dem „Großschadensfall“.

Als solcher wird das Umkippen des hinter dem Haus stehenden Öltanks, das Einsickern des Heizöls in die Wiese sowie das „Einleiten“, wie es amtlich heißt, in den benachbarten Caller Bach und damit in den Baarbach und in die Ruhr von der Unteren Wasserbehörde des Märkischen Kreises eingestuft. „Die ersten Maßnahmen laufen noch, der Sachverständige hat seine Ermittlungen gerade erst aufgenommen, am Montag wissen wir sicherlich mehr“, bat Kreis-Sprecherin Ursula Erkens am Freitagmittag um Verständnis, nur eine „Zwischenantwort“ liefern zu können.

So stehe derzeit nur fest, dass es sich bei dem 1600-Liter-Kunststofftank, der an der Rückwand des eingeschossigen Wohnhauses stand, tatsächlich um einen Reservetank handelt. Warum dann aus den Öffnungen an der Oberseite des nicht angeschlossenen Tankes das Heizöl nach dem Umkippen auslaufen konnte, müsse ebenso noch geklärt werden, wie die Frage, ob der Tank überhaupt für die Nutzung zugelassen war.

Öl-Saugleitung mit Klebeband an Tanköffnung fixiert

Schon dem ersten Anschein nach war das aber wohl nicht der Fall, was dann übrigens ebenso für den zweiten baugleichen und aktuell genutzten Tank gilt, der an der Stirnseite des Gebäudes in einem Blech-Gartenhäuschen steht. Bei dem ist übrigens die Saugleitung zur Ölentnahme mit Klebeband an einer der Öffnungen fixiert.

Dem Vernehmen nach stellt sich damit auch die Frage, inwieweit ein Lieferant, der das Heizöl in diese Tanks eingefüllt hat, ebenfalls nun zur Verantwortung gezogen werden kann. Der 84-jährige Bewohner, der im Rollstuhl sitzt, sei bislang noch nicht zu dem Sachverhalt vernommen worden, erklärte Polizeisprecher Dietmar Boronowski: „Wir warten in solchen Fällen erst das Ergebnis der Untersuchungen der Unteren Wasserbehörde und ihres Sachverständigen ab.“ Generell werde wegen Gewässer- und wegen Bodenverunreinigung, § 324 und § 324a des Strafgesetzbuchs, ermittelt, das bei Fahrlässigkeit eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht.

Noch nicht abzusehen ist die Höhe des Schadens. Allein der mehrstündige Einsatz der Feuerwehr muss, wie es bei technischen Hilfeleistungen durch die sogenannte Gefährdungshaftung vorgeschrieben ist, wohl mit mehr als 10.000 Euro von der Stadt in Rechnung gestellt werden. Wer die finanziellen Folgen der Havarie tragen müsse, wird laut Kreis-Sprecherin Ursula Erkens noch ermittelt beziehungsweise unterliege der Klärung durch den Sachverständigen.

Wie viel Kubikmeter Erdreich verunreinigt wurden, ist noch ebenso unklar wie die genaue Menge des ausgelaufenen Öls. Der Kreis geht laut seiner Sprecherin aktuell von „100 bis 150 Litern“ aus, ohne jedoch die Grundlage dafür zu nennen und räumt ein: „Das ist schwer abzuschätzen.“ Denn wann und bis zu welcher Höhe der 1600-Liter-Tank, aus dem Lobbe noch 700 Liter abpumpen konnte, gefüllt worden war, werde noch ermittelt. Theoretisch könnten also bis zu 900 Liter versickert sein, von denen bei der ersten Gefahrenabwehr vor Ort die Rede war. Der Kreis vermutet, dass der Tank auch erst Donnerstag früh umgekippt ist. Wie es dazu kam, ob beispielsweise der durch den Dauerregen der Vortage aufgeweichte Boden nachgegeben hat und den anscheinend nicht an der Außenwand des Hauses fixierten Tank in Schräglage brachte, werde ebenfalls noch ermittelt.

Wasserwerke Westfalen geben Entwarnung

In der Uferböschung fanden Lobbe-Mitarbeiter am Freitag den Schlauch, durch den das mit Öl verunreinigte Oberflächen- und Grundwasser in den Caller Bach gelangt war. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Erst am Montag könne man auch mehr zu der Frage sagen, ob versickertes Öl möglicherweise – und dies dann auch noch weiterhin – aus der Uferböschung in den Caller Bach gelangt. Fest steht hingegen, dass dies durch eine Pumpe zur Kontrolle des Grundwasserstandes geschehen ist, die am Donnerstag natürlich direkt stillgelegt wurde. Weiterhin Entwarnung gaben derweil am Freitag die Wasserwerke Westfalen: „An den drei unteren Ölsperren an der Baarbach-Mündung in die Ruhr kommt nichts an“, berichtete Sprecherin Tanja Vock. Gleichwohl werde man am Wochenende weiter kontrollieren und ein Auge darauf haben, ob die drei Ölsperren im Bereich Barendorf/Westhang die gesamte Fracht abfangen. Von „keinen bleibenden Schäden“ für die Ökologie des Baarbachs geht indes der städtische Gewässerschutzbeauftragte Joachim Reiß aus.Bericht folgt.