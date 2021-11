Notruf bei Feuerwehr ausgefallen, Polizei wieder erreichbar

Iserlohn/Letmathe/Hemer. Für die vom bundesweiten Notrufausfall betroffenen Iserlohner und Hemeraner gibt es verschiedene Wege, Hilfe zu bekommen.

Seit etwa 5.15 Uhr ist auch im Märkischen Kreis die Notrufnummer der Feuerwehr 112 ausgefallen. Die zunächst ebenfalls betroffene Notrufnummer 110 der Polizei war hingegen ab 5.50 Uhr wieder erreichbar. Die Störung tritt bundesweit auf, Grund soll ein technisches Problem bei der Telekom sein.

Iserlohner und Letmather, die dringende Hilfe benötigen, können die Einsatzzentrale der Iserlohner Feuerwehr unter der regulären Festnetznummer, 02371-8066, erreichen oder sie wählen wie die Hemeraner die 02351-10650 für die Kreisleitstelle in Lüdenscheid.

Außerdem sind seit 6 Uhr alle zehn Feuerwehrgerätehäuser im Iserlohner Stadtgebiet und alle fünf Gerätehäuser in Hemer mit jeweils zumeist sechs Freiwilligen Feuerwehrleuten besetzt worden, um im Notfall für den Bürger direkt vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung und schnell Hilfe leisten zu können in dieser Ausnahmesituation. Ob noch weitere „Meldepunkte“ an öffentlichen Orten eingerichtet werden, an die sich Bürger im Notfall wenden können, steht derzeit noch nicht fest.

