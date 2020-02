Iserlohn. Unbekannte brechen in das VfK-Heim im Inceptum-Stadion ein. Es war nicht das erste Vereinsgebäude in jüngster Vergangenheit.

Nur 80 Euro Beute, dafür aber 5000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von fast 5000 Euro entstand in der Nacht zu Freitag bei einem Einbruch ins VfK-Vereinsheim im Inceptum-Stadion am Seilersee. „Gestohlen haben sie knapp 80 Euro Wechselgeld aus de­r Jugendkasse und etwa 15 Snickers und Mars“, berichtet der 1. Vorsitzende Jörg Hafner, der am Tag danach seinen Ärger nur schwer im Zaum halten konnte.

„Wann begreifen solche Idioten endlich, dass in Vereinsheimen nichts zu holen ist?“, fragt Hafner auch mit Blick auf den Einbruch ins Drüpplingser Dorfgemeinschaftshaus in der Nacht zu Dienstag der vergangenen Woche, bei dem ebenfalls erheblicher Schaden entstand, die Beute aber genauso überschaubar war (wir berichteten). Mit Verweis auf weitere Einbrüche in der jüngsten Vergangenheit, so die beiden in Hemer, bei denen der Kiosk am Sportplatz Westiger Kreuz und das Vereinsheim des BSV Westig an der Schulstraße das Ziel waren, haben die Kripobeamten, die am Freitag die Spuren am Seilersee sicherten, dann laut Jörg Hafner auch von einer möglichen Serie ein und desselben Täters oder derselben Täter gesprochen.

Ähnliches Tatmusterwie in Drüpplingsen

So fällt beispielsweise auch auf, dass wie in Drüpplingsen ebenso beim VfK die Einbrecher zunächst den Bewegungsmelder draußen abgerissen hätten. Auch die Spuren der brachialen Gewalt, mit der beim Aufbrechen der vier Türen im Vereinsheim am Seilersee vorgegangen worden sei, waren so schon im Iserlohner Norden zu finden. „Die Türen sind nur noch Schrott, ebenso die Zargen, und auch der etwa 600 Euro teure elektronische Schließzylinder wurde verbogen und kann wohl nur noch ausgetauscht werden“, berichtet Hafner. Zudem seien auch einige der Schließfächer aufgebrochen worden, und da auch der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten aus war beziehungsweise ausgeschaltet wurde, konnte auch das Eis aus der Truhe am Freitag nur noch entsorgt werden.

Wegen der möglichen Serientäter – offiziell konnte die Polizei dies am Freitagabend (noch) nicht bestätigen – bemühte sich der VfK-Vorsitzende noch am selben Tag darum, die Verantwortlichen an den anderen Sportplätzen zu warnen.

Wer in der Nacht zu Freitag Verdächtiges rund um das Stadion am Seilersee beobachtet hat oder sonstige Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02371/9199-0 in Verbindung zu setzen.