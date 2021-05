Nur eine Neuinfektion in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis hat aktuelle Coronazahlen mitgeteilt.

In den letzten 24 Stunden haben sich laut Gesundheitsamt 23 Coronaverdachtsfälle labor-technisch bestätigt.Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich in den letzten sieben Tagen 132,4 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Corona-Virus angesteckt. Aktuell befinden sich 1.095 Infizierte und 1.337 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen.

Die 23 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Halver (+5), Hemer (+1), Iserlohn (+1), Lüdenscheid (+3), Meinerzhagen (+2), Menden (+8), Neuenrade (+2) und Plettenberg (+1). 201 zuvor infizierte Männer und Frauen durften die Quarantäne verlassen.

Beim Gesundheitsamt wurden auch zwei weitere Todesfälle aktenkundig. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben ein 42-jähriger Mann aus Altena und eine 56-jährige Frau aus Plettenberg. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 377 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt. Insgesamt 19.598 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 18.126 Personen haben den Virus überwunden.

In der Pflege sind 25 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 37 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 26 und in Kitas neun Coronafälle bekannt, 32 in Betrieben. In der vergangenen Woche wurden in den Bürgertestzentren im Kreis 40.933 Schnelltests ausgewertet. Davon waren 96 positiv. Weitere Informationen gibt es unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: • Altena: 34 Infizierte, 644 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 23 Tote • Balve: 27 Infizierte, 326 Gesundete und 37 Kontaktpersonen und 4 Tote • Halver: 74 Infizierte, 829 Gesundete, 36 Kontaktpersonen und 10 Tote • Hemer: 69 Infizierte, 1.328 Gesundete, 102 Kontaktpersonen und 24 Tote • Herscheid: 8 Infizierte, 194 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 4 Tote • Iserlohn: 206 Infizierte, 3.816 Gesundete, 279 Kontaktpersonen und 73 Tote • Kierspe: 51 Infizierte, 837 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 14 Tote • Lüdenscheid: 216 Infizierte, 3.662 Gesundete, 291 Kontaktpersonen und 68 Tote • Meinerzhagen: 98 Infizierte, 1.346 Gesundete, 71 Kontaktpersonen und 21 Tote • Menden: 122 Infizierte, 1.904 Gesundete, 158 Kontaktpersonen und 52 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde: 16 Infizierte, 261 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 11 Tote • Neuenrade: 47 Infizierte, 469 Gesundete und 52 Kontaktpersonen und 3 Tote • Plettenberg: 58 Infizierte, 1.249 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 32 Tote • Schalksmühle: 13 Infizierte, 323 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 6 Tote • Werdohl: 56 Infizierte, 938 Gesundete, 78 Kontaktpersonen und 32 Tote.

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

