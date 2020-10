Nur lecker: Apfelsaft aus eigenem Garten

Ein Hauch von Apfelduft hängt in der Luft an diesem Herbsttag in Barendorf – und doch riecht es irgendwie anders, als man es sonst von Äpfeln gewohnt ist. „So ein bisschen wie Schwefel, finden Sie nicht auch?“, fragt Michael Breitsprecher, der heute mit seiner Obstpresse in die Iserlohnerheide gekommen war. Zum zweiten Mal in diesem Jahr bieten er und sein Team mit Lisa Vollmert und Jonas Schulte jedem die Möglichkeit, Äpfel zu frischem, haltbaren Saft verarbeiten zu lassen. Ein Angebot, das an diesem Donnerstag von 30 Kunden gern angenommen wird.

Naturtrüb, goldfarbenund „sehr, sehr lecker“

Darunter sind auch Ines und Andreas Klobertanz aus Iserlohn, die zum zweiten Mal die Apfelernte aus ihrem Schrebergarten in goldenen, naturtrüben und vor allem „sehr, sehr leckeren“ Saft verwandeln wollen. Am Ende werden es 60 Liter sein, die sie mit nach Hause nehmen. Dank der kurzen Erhitzung, bevor der Saft in die Plastikschläuche gefüllt wird und im wiederverwertbaren Pappkarton verpackt ist, ist der somit pasteurisierte Apfelsaft ungeöffnet mindestens ein Jahr haltbar – wenn er bis dahin nicht längst aufgebraucht ist.

Das Ehepaar Klobertanz hatte von ihrem Sohn Nick von der Obstpresse erfahren. „Er war mit dem Kindergarten St. Hedwig dort“, sagt seine Mutter. Seitdem möchte die Familie den leckeren Apfelsaft aus dem eigenen Garten nicht mehr missen.

Mit 380 bar Druck wird die Apfelmasse ausgepresst. Foto: Stefan Janke

So ergeht es auch Gerd Eckerle aus Hagen-Berchum, der bestimmt schon zum sechsten Mal zum Obstpressen nach Iserlohn gekommen ist – diesmal mit Mundschutz, denn die Nachbarstadt ist gerade zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Zum Transport der riesigen Ernte, die nur der einzige Apfelbaum in seinem Garten abgeworfen hat, hat Eckerle alles genutzt, was ihm in die Hände fiel, von der alten Emaille-Schüssel bis zum ausgedienten Farbeimer. Welche Sorte er denn mitgebracht habe, darauf hatte der Hagener zwar keine Antwort parat, aber dass sie süß und saftig sind und einen super Saft geben, das konnte er versichern. Und Eckerle erzählt eine Anekdote aus seinem Garten: Hornissen, das habe er festgestellt, hätten eine ganz besondere Technik beim Apfelschmaus. Sie bohren sich ins Innere und höhlen das Obst so geschickt aus, dass nur noch die Kerne und die Schale als Ganzes übrig blieben, der Apfel selbst sieht unberührt aus.

Wespen sind immer einThema an der Obstpresse

Insekten sind immer ein Thema rund um den Stand mit der großen, 380 bar starken Presse, der Waschstation, den beiden Edelstahl-Kesseln, dem Wärmetauscher zum Pasteurisieren und schließlich der Ausgabestation. Vor allem um Wespen, von denen am Donnerstag auch einige wenige zu Gast waren, drehen sich die Gespräche. „Wenn es um Fleisch geht, sind sie deutlich aggressiver als hier beim Obst“, weiß Michael Breitsprecher. Und vom Schreiber dieser Zeilen über dessen extreme Wespen-Allergie informiert, bestätigt der Mitgesellschafter der Firma „Sauerland Obst“, dass bei der Einstellung von Saisonarbeitern die Frage nach einer möglichen Allergie ganz vorn steht. „Wer darunter leidet, hat leider bei uns keine Chance“, sagt Breitsprecher.

Nur knapp eine halbe Stunde hat das Ehepaar Klobertanz vom Einschütten ihrer Äpfel in die Anlage bis zur Ausgabe des noch warmen Saftes aus eigener Ernte gewartet. „Das ist einfach eine großartige Sache, wenn man so viel Obst erntet“, sagt Ines Klobertanz, und sie weiß, dass sie beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei sein wird.