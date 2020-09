Nur zwei Wahllokale für Wermingsen und Buchenwäldchen

Iserlohn. Im Wahlbezirk 16 können Stimmzettel im Vereinsheim der Turnerschaft und in der Gustav-Edelhoff-Halle abgegeben werden.

Für den Wahlbezirk 16 Wermingsen/Wohnpark Buchenwäldchen gibt es dieses Mal nur zwei Wahllokale. Die Bürgerinnen und Bürger können am Sonntag im Vereinsheim der Iserlohner Turnerschaft, Kantstraße 2, und in der Gustav-Edelhoff-Halle, Bertha-von-Suttner-Straße 24-26, ihren Stimmzettel ausfüllen. Im Wahlbezirk 16 treten folgende Kandidatinnen und Kandidaten an:

Petra Starke Foto: Privat

Petra Maria Starke (Listenplatz 20) ist die Kandidatin der CDU, der sie 2015 beigetreten ist. Die 57-jährige Diplom-Ingenieurin ist seit 2018 sachkundige Bürgerin und seit 2019 Mitglied in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT). Ihre kommunalpolitischen Ziele: eine wirtschaftlich starke Innenstadt mit Wissenscampus sowie nachhaltige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Iserlohn, ein familienfreundliches Iserlohn, attraktiv für junge Menschen und lebenswert für alle Bevölkerungsgruppen und umfassende Barrierefreiheit im Bereich der öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen Verkehrsraum. Sparpotenzial sieht sie zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, auf keinen Fall gespart werden dürfe bei Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Umsetzung der Barrierefreiheit, Sauberkeit der Stadt, Digitalisierung. Ihr Wunsch für Iserlohn: „Ich wünsche mir eine zukunftsorientierte und attraktive Stadt, in der sich alle Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen“

Kreistagskandidat SPD Bilder. Rainer Boeven Foto: Privat / IKZ

Rainer Boeven (Listenplatz 14) ist 1992 in die SPD eingetreten. Seit 2007 ist der 54-jährige Kaufmännische Angestellte unter anderem als Ortsverbands-Vorsitzender, Landesvorstand SchwusosNRW und sachkundiger Bürger in der SPD-Fraktion aktiv. Er möchte sich für einen vermehrten – besonders an Wochenenden und abends -- sowie preiswerteren ÖPNV (360-Euro-Ticket), bezahlbaren und passenden Wohnraum für alle und gut eingerichtete Schulen einsetzen. Auf keinen Fall solle an Bildung, ÖPNV und bei der IGW gespart werden, dafür aber bei einer großen Veranstaltungshalle als Ersatz für die Parkhalle und Digital-Campus. Sein Wunsch für Iserlohn: „Iserlohn soll die kinderfreundlichste Stadt Deutschlands werden.“

Dieter Mucker Foto: Privat

Dieter Mucker (ohne Listenplatz), tritt als interessierter Bürger für Die Linke an. Der 58-jährige Materialprüfer engagiert sich ehrenamtlich als Wege- und Pressewart des SGV Iserlohn. Er möchte sich für die Förderung des ÖPNV einsetzen, bezahlbaren Wohnraum fördern und erhalten sowie den Iserlohner Wald erhalten beziehungsweise sinnvoll wiederaufforsten. Sein Wunsch für Iserlohn: „Das Bewusstsein eines jeden Iserlohners (woanders natürlich auch) auf Vermüllung unserer Stadt/Wald zu stärken.“

Nancy Marie Schmidt(Listenplatz 9), kandidiert für die Grünen. Die 18-jährige Schülerin ist seit 2018 Sprecherin der Grünen Jugend MK und seit 2019/2020 Beisitzerin in der GJ Ruhr. Die Iserlohnerin möchte den Bus- und Bahnverkehr verbessern und erweitern und die Straßen fahrrad- und fußgängergerecht gestalten. Zudem möchte sie sich dafür einsetzen, ökologisch nachhaltig zu planen, zu bauen und umzudenken (erneuerbare Energie, Grünflächen). Für Iserlohn wünscht sie sich eine Pkw-unabhängige, jugendgerechte und nachhaltige Stadtplanung die jedem Menschen Unabhängigkeit, Sicherheit und nachhaltiges Bewusstsein ermöglicht. Gespart werden dürfe nicht bei den Schulen, da diese immer noch unglaublich viel finanzielle Unterstützung benötigten, vor allem in Bezug auf die Digitalisierung.

Udo Müller (ohne Listenplatz) ist der Kandidat der AfD. Antworten des 63-jährigen Bauschlossers auf den Kandidatenbogen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Stefan Lunkenheimer Foto: Privat

Stefan Lunkenheimer (ohne Listenplatz) tritt als parteiloser Kandidat für die FDP an, der er nahe steht. Die Ziele des 50-jährigen Kochs für Iserlohn: Vorfahrt für die Gastronomie, da die Gastronomie gesellschaftliches Rückgrat einer Stadt ist. Zudem möchte er eine lebendige Innenstadt und dafür die Leerstände bekämpfen sowie die Kultur beleben. Dafür sollen Stadtfeste als kulturelle Institutionen etabliert werden. Vermieden werden sollen Steuererhöhungen bei Unternehmen und Bürgern. Sein Wunsch für Iserlohn: „Iserlohn soll eine lebendige Stadt bleiben, ein Herzensort!“

Lothar Kröger Foto: Privat

Lothar Kröger (ohne Listenplatz), tritt am Sonntag für die UWG an. Der 81-jährige Einzelhandelskaufmann ist Mitglied in Ratsausschüssen und im Seniorenbeirat. Der Iserlohner möchte sich dafür einsetzen, dass Senioren bei allen Planungen berücksichtigt werden. Weitere Ziele sind die Sicherheit und Sauberkeit im Iserlohner Stadtbild und eine deutliche Verbesserung der Bürgerbeteiligung

Karin Gahle Foto: Privat

Karin Maria Gahle (ohne Listenplatz) ist tritt als Kandidatin für die Wählergemeinschaft Die Iserlohner an. Die 71-jährige Lehrerin im Ruhestand hat keinerlei Angaben im Fragebogen gemacht.