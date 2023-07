Obdachlos in Iserlohn: Mögliche Lösung soll geprüft werden

Iserlohn. Die Grünen-Fraktion möchte, dass im Iserlohner Sozialausschuss das Konzept „Housing first“ erläutert wird. Es könnte Wohnungslosigkeit senken.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Antrag für den nächsten IserlohnerSozialausschuss am Donnerstag, 31. August, gestellt. Darum geht es um das Thema „Housing first“. Der Vorschlag sieht vor, dass ein Experte eingeladen wird, um das Konzept zu erläutern.

Der Zugang zu normalem Wohnraum gestalte sich für Wohnungs- und Obdachlose ohnehin aufgrund von zum Beispiel Schufa-Anfragen, Einstufung als potenzielle „Risikomieter“ oder geringem Angebot an erschwinglichem Wohnraum oftmals schwierig. Eine Möglichkeit, die Zahl obdachloser Menschen weiter zu verringern, stelle das „Housing First“ dar: Wohnungslose werden möglichst schnell und ohne Umwege in eine eigene Wohnung mit Mietvertrag vermittelt. Um die Bereitstellung von Wohnraum für „Housing First“-Projekte zu unterstützen, wird der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Umsetzung von „Housing First“-Maßnahmen fördern.

„Housing first“-Projekte sollen in Kommunen entstehen

In den nächsten Jahren sollen „Housing First“-Projekte in Abstimmung mit den vor Ort zuständigen Kommunen im gesamten Verbandsgebiet installiert werden. Dazu werden im Sozialhaushalt des LWL jeweils 1 Million Euro für vier Haushaltsjahre zur Verfügung gestellt und in geeigneter Weise separat ausgewiesen, womit entsprechende Projekte finanziell unterstützt werden können. Zudem werden aus der LWL-Sozialstiftung zusätzlich über einen Zeitraum von sechs Jahren Mittel fließen, so dass insgesamt in den nächsten Jahren sechs Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

„Iserlohn verfügt bereits über eine solide Basis an Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen, wie zum Beispiel dem erfolgreichen Programm ‘Endlich ein Zuhause’. Die Einführung von ‘Housing First’ würde einen weiteren wichtigen Baustein zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit darstellen und die Erfolgschancen der bereits vorhandenen Angebote erhöhen“ heißt es in dem Antrag der Grünen-Fraktion.

Ein Experte soll im Sozialausschuss folgende Fragen beantworten:

1. Wie bewertet die Verwaltung das Konzept „Housing First“ im Hinblick auf seine Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit?

2. Welche Vorteile und Herausforderungen sieht die Verwaltung bei der Umsetzung von „Housing First“ in Iserlohn?

3. Hat die Verwaltung bereits Schritte unternommen, um „Housing First“ in Iserlohn einzuführen oder zu erforschen? Wenn ja, welche Maßnahmen wurden ergriffen, und welche Erfahrungen wurden dabei gemacht?

4. Welche Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten stehen der Verwaltung zur Verfügung, um „Housing First“ in Iserlohn möglichst erfolgreich umzusetzen?

Die Grünen-Fraktion begründet den Vorschlag damit, dass die Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen in NRW steigt und aufgrund der Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt würde es immer schwieriger, geeigneten Wohnraum zu finden.

