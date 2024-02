Obdachlosigkeit wird in Iserlohn immer sichtbarer

Die verfallenen Häuser am Hohler Weg vom Parkplatz aus gesehen: Gerade in diesen hinteren Gebäudeteilen sollen derzeit einige Obdachlose Unterschlupf suchen.

Iserlohn Im Sozialausschuss geht es auf Antrag der Linkspartei um geschützte Übernachtungsmöglichkeiten im Winter und bei extremen Wetterlagen.

Ob der Winter noch einmal richtig zurückkommt, ist ungewiss. Für die nächsten 14 Tage werden jedenfalls sehr hohe Temperaturen um die 10 Grad vorausgesagt. Was für die meisten lediglich die Aussicht auf schneefreie Straßen, geringere Heizkosten und vielleicht schon erste Frühlingsgefühle bedeutet, ist für die Obdachlosen in der Stadt geradezu überlebenswichtig. Die Fraktion der Linkspartei wendet sich daher mit einem Antrag an den Sozialausschuss, der an diesem Mittwoch im Rathaus tagt, bei dem es weniger um eine perspektivische Vermittlung in Wohnungen geht, sondern um akute Hilfe.

Demnach sei durch den Austausch mit Betroffenen bekannt, dass die Obdachlosenunterkünfte der Stadt nicht von allen genutzt werden, weil es dazu aus unterschiedlichen Gründen Vorbehalte gibt. Es sei jedoch gerade im Winter notwendig, allen Betroffenen niederschwellig die Möglichkeit zu bieten, die Nächte unversehrt zu überstehen. Wie in dem Antrag geschildert wird, sei akute Obdachlosigkeit in Iserlohn mittlerweile präsenter als in früheren Jahren.

Die Obdachlosigkeit steigt an und wird definitiv auch immer wahrnehmbarer. Manuel Huff - Fraktion Die Linke

Im Gespräch mit unserer Zeitung konkretisiert Manuel Huff von der Linken seine Beobachtungen. Demnach werde auch in Iserlohn immer sichtbarer, dass Menschen draußen schlafen. Am Rathaus, aber auch anderen Orten, könne man in geschützten Ecken Pappen für ein Nachtlager sehen. Auch sei bekannt, dass unter anderem in den verwahrlosten Häusern am Hohler Weg (siehe Infokasten) bis zu zehn Personen, die dort nicht zur Miete wohnen, in leeren und ungenutzten Räumen schlafen. Auch in SB-Schaltern von Banken suchten Obdachlose schonmal Unterschlupf. „Es sind keine Massen“, sagt Huff. „Vor zehn Jahren hat es all das aber nicht gegeben. Die Obdachlosigkeit steigt an und wird definitiv auch immer wahrnehmbarer.“

Soziale Probleme verschärfen sich generell

Das deckt sich auch mit den Beobachtungen der Streetworker Lina Harnischmacher und Uwe Browatzki, die für die Caritas und die Drops im Quatier in der südlichen Innenstadt tätig sind. „Wir merken das daran, dass die Nachfrage nach Schlafsäcken steigt“, sagen sie. 14 Stück haben sie in den letzten Wochen ausgegeben, was aber auch an einer generellen Verschärfung der Notsituation vieler, auch nicht obdachloser Menschen liege.

Der Grund sei die Preisentwicklung, vor allem beim Heizen. Vielen gehe es nur noch um die Existenzsicherung: Nicht verhungern und nicht erfrieren. „Wenn hier auch ältere Menschen kommen, und nach einem Schlafsack fragen, weil sie ihre Wohnung nicht mehr heizen können, oder sie bei Kaufland essen stehlen, weil die Rente nicht reicht, dann ist das sehr bedenklich“, sagt Uwe Browatzki. Auch das habe es in der Form früher nicht gegeben.

Zwangsversteigerung am 12. April Wie berichtet lassen die Eigentümer die stadtbildprägenden Häuser am Hohler Weg 21-23 verfallen. Monatelang der Bürgersteig vor den Häusern gesperrt, weil Teile der Fassade hinabzustürzen drohten. Die Sicherung der Fassade ist inzwischen durch die Stadt erfolgt. Nun stehen die Häuser zur Zwangsversteigerung. Der Verkehrswert der Gebäude (Baujahr etwa 1893, Grundstücksgröße etwa 434 Quadratmeter) liegt bei 120.000 Euro. Die Versteigerung findet am 12. April um 9.30 Uhr im Amtsgericht statt. Ob die Stadt Interesse hat, die Häuser zu erwerben und damit vor dem Abriss zu retten, war aktuell nicht zu erfahren.

Was die akute Obdachlosigkeit betrifft, sei die Situation noch nicht so, wie man sie aus Großstädten kenne. Es sei nicht derart sichtbar, dass Menschen in den Geschäftseingängen der Fußgängerzonen übernachten. Das sei den meisten auch viel zu gefährlich und unsicher. Auch eine Übernachtung in den Notunterkünften komme für viele nicht infrage. Dafür müsse die Not schon sehr groß sein. Stattdessen suchen sie sich halt geschützte Ecken, gerne auch weit außerhalb der Innenstadt, oder gehen mit Wurfzelten in den Wald. „Sie ziehen sich zurück“, sagt Browatzki – auch in leerstehende Bauten. Die Häuser am Hohler Weg, gerade die weiter zurückliegenden, weitläufigen Gebäudeteile zählten auf jeden Fall dazu.

Wir merken das daran, dass die Nachfrage nach Schlafsäcken steigt. Uwe Browatzki - Streetworker, zum Anstieg der Obdachlosigkeit

„Wir bedienen die akute Not“, sagt Uwe Browatzki. Gleiches gelte für die anderen Stellen vor Ort im Quartier, wie beispielsweise die Werkstatt im Hinterhof der AWO. Und das beinhalte vor allem auch die Vermittlung in das Iserlohner Hilfssystem für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Betroffenen. Neben der Wohnungslosenhilfe der Diakonie gibt es seit rund einem Jahr auch die bei Stadt und Diakonie angesiedelte Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“, die darauf abzielt, Wohnraum für Menschen ohne eigene Wohnung zugänglich zu machen und die Lebenslage von Obdachlosen zu verbessern.

Dazu bietet die Projektleiterin, Tatjana Hegmann-Thomas, auch regelmäßige Sprechstunden in der Werkstatt im Hinterhof und in der benachbarten Diamorphin-Ambulanz an der Oberen Mühle an. Auch in den städtischen Notunterkünften gebe es Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, um die individuellen Problemlagen zu beheben. Aber auch sie sagt, dass der Wohnungsmarkt in Iserlohn im Bereich kleiner Wohnungen sehr angespannt sei, so dass es schwierig ist, direkt eine Wohnung zu finden.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Der Antrag der Linkspartei zielt aber nicht auf Wohnungsermittlung, sondern auf geschützte Übernachtungsmöglichkeiten. Denn die sogenannten Wärmeorte seien ihrem Kenntnisstand nach nachts nicht geöffnet. Einen Kältebus oder vergleichbare Angebote anderer Kommunen gebe es in Iserlohn auch nicht. Und der Stadtbahnhof sei nachts ebenfalls nicht geöffnet. Wobei die Linke nicht nur die kalten Winter, sondern andere Wetterlagen wie extreme Hitze oder Starkregenereignisse im Blick hat.

Für die Sitzung an diesem Mittwoch möchte die Fraktion daher wissen, ob es über die Obdachlosen-Unterkünfte hinaus niederschwellige Möglichkeiten zum Schutz vor extremen Wetterlagen gibt und ob die Verwaltung zusätzliche Angebote, wie beispielsweise eine Öffnung des Bahnhofsgebäudes in der Nacht in Erwägung zieht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn