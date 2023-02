ÖPNV-Streik: Das sind Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer

Die Gewerkschaft Verdi hat in Iserlohn, Hemer und Letmathe unter anderem bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) am Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen.

Iserlohn/Letmathe/Hemer. Warnstreiks am Mittwoch in Iserlohn, Letmathe und Hemer: Das sind die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern, wenn die Busse nicht fahren.

Die MVG streikt am Mittwoch. Diese Nachricht hat am Dienstag viele Pendler, Schüler und alle Nutzer des ÖPNV in Aufregung versetzt, denn wer will schon zu spät zur Arbeit oder zur Schule kommen. Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wird der Nahverkehr am Mittwoch auch in Iserlohn, Letmathe und Hemer stark eingeschränkt sein.

Wichtig: Die Mobilitätsgarantie NRW, wonach das zuständige Verkehrsunternehmen die Kosten für Taxi oder Fahrdienst von bis zu 30 Euro tagsüber, beziehungsweise 60 Euro in der Nacht, übernimmt, wenn innerhalb von 14 Tagen ein Erstattungsantrag eingereicht wird, gilt nicht, das es sich um eine freiwillige Leistung der Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen handelt. Streik ist einer der vorgesehenen Ausschlussgründe.

Pünktlichkeit ist Pflicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten beachten, dass der Weg zur Arbeit grundsätzlich in der eigenen Verantwortung liegt, darauf weist die Verbraucherzentrale NRW in einer Pressemitteilung hin. Wer seinen Arbeitsplatz nicht pünktlich erreicht, ist verpflichtet, die gesamte Arbeitszeit nachzuholen oder für diese Zeit Urlaub oder Ausgleich zu nehmen. Auch das Arbeiten zu Hause könnte eine Alternative sein.

Verbraucherzentrale NRW bietet Schlichtungsstelle

Die Verbraucherzentrale NRW bietet eine Schlichtungsstelle Nahverkehr an. Diese ist unter der Hotline 0211/3809-380 montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Auch per E-Mail und unter www.schlichtungsstelle-nahverkehr.de sind die Fachleute erreichbar.

