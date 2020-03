Ohne Abschied – einfach Schluss

Wann geht es wieder zur Schule? Wann und wie werden die Abiturprüfungen abgenommen? Gestern hat die Landesregierung eine Verschiebung um drei Wochen in den Mai beschlossen.

Aber ist das das letzte Wort? Letztendlich ist alles in der Schwebe. Niemand weiß, wie es wirklich weiter geht. Dementsprechend unsicher ist auch die Stimmungslage bei den Iserlohner Abiturienten, wie ein Nachfrage bei den beiden Stufensprecherinnen Lena Bauer (Stenner-Gymnasium) und Tabea Jerlitschka (MGI) ergab.

Eins schicken die beiden 18-jährigen Mädchen aber vorweg: Abi hin oder her – die derzeitige Situation sei für alle eine große Herausforderung und irgendwie vollkommen irreal. „Das Wetter ist super, wir haben Zeit – der erste Frühling mit 18. Normalerweise würden wir uns natürlich treffen oder irgendwo hinfahren“, sagt Tabea Jerlitschka. Der Drang, etwas zu unternehmen, werde aber allmorgendlich von der Erkenntnis gestoppt, dass ja Corona-Ausgangssperre herrscht. Und Lena Bauer sagt, dass natürlich klar sei, dass die Gesundheit an erster Stelle stehe. „Wir wissen auch, dass in dieser Situation die Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise von der Krise betroffen sind“, möchte sie die Sorgen und Nöte der Abiturienten im Vergleich zum existenzbedrohenden Schicksal vieler anderer nicht zu hoch hängen.

Schockiert und traurig über plötzliche Schulschließung

Und doch sei das, was gestern vor zwei Wochen, als Ministerpräsident Armin Laschet alle Schulen geschlossen hat, geschehen ist, nur schwer zu verdauen. „Wir haben uns den letzten Schultag unseres Lebens ganz anders vorgestellt“, sagt Lena Bauer. „Als wir am Freitag die Nachricht bekommen haben, dass das jetzt gerade unser letzter Schultag war, konnten wir das alle gar nicht glauben und waren irgendwie schockiert und traurig. Normalerweise ist der letzte Schultag ein sehr emotionales Ereignis. Es ist das Ende eines Lebensabschnitts und ein Erlebnis, das uns keiner wiedergeben kann.“ Auch Tabea Jerlitschka kann sich noch gut an die unwirkliche Stimmung an diesem letzten Schultag erinnern. „Wir haben alle die Pressekonferenz im Fernsehen verfolgt. Wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass das jetzt unser allerletzter Schultag gewesen sein soll.“ Noch am Donnerstag hätten alle gedacht, dass es ganz normal weiter geht. „Wir haben nur sehr langsam realisiert, was wir jetzt alles verpassen – keine richtige Verabschiedung, keine Motto-Woche.“ Einfach Schluss.

Der Blick geht nun hoffnungsvoll in Richtung Abitur mit Abi-Ball und Zeugnisvergabe. „Wenn das auch alles ausfällt, das wäre richtig schlimm“, hofft die MGI-Schülersprecherin, dass sich bis zum 26. Juni, wenn im Grohe-Forum gefeiert werden soll, alles wieder ein wenig beruhigt hat. Sie selbst sei in mehreren Vorbereitungs-Komitees, und sie wisse, wie viel Arbeit, Zeit und auch Geld die Schüler schon jetzt für die großen Feiern investiert haben. Auch Lena Bauer hat die Hoffnung auf den Abi-Ball noch nicht aufgegeben. „Es steckt bereits jetzt unfassbar viel organisatorische und emotionale Arbeit darin“, sagt sie. „Wir würden uns wirklich wünschen, die letzten gemeinsamen Jahre und den Start in einen neuen Lebensabschnitt gebührend feiern zu können, bevor wir uns wahrscheinlich in alle Richtungen der Welt verteilen.“

Ganz unproblematisch sehen beide allerdings den Weg zum Abitur nicht. Der Großteil der Kurse habe nicht alle abiturrelevanten Themen durchgenommen, erklärt die Stenner-Sprecherin. Die Prüflinge seien nicht auf dem selben Stand. „Auch wenn viele Schulen nun versuchen, den Schülern auf elektronischem Weg Aufgaben zukommen zu lassen, ersetzt das den normalen Unterricht nicht.“ Außerdem mache die Kontaktsperre nun auch den von vielen geplanten Nachhilfeunterricht unmöglich. „Unter diesen Voraussetzungen kann eigentlich nicht ansatzweise ein faires Abitur gegeben sein. Das sind für uns sehr wichtige Fragen, die wir gerne von der Politik beantwortet hätten.“

„Wir müssen uns mitunter den restlichen Stoff selbst erarbeiten“, erkennt auch Tabea Jerlitschka ein Problem in den fehlenden Wochen. Es gebe aber engen Kontakt zu den Fachlehrern und diejenigen, die ihre Note noch verbessern wollen, könnten gegebenenfalls sogar noch online über Referate oder ähnliches benotete Leistungen erbringen.

Wahrscheinlich ist bei allem Hin und Her, dass es nach den Ferien irgendwie weitergeht. Die gestrige Ankündigung der Landesregierung, die Prüfungen zu verschieben, hat schon ein wenig mehr Planungssicherheit gebracht. Es blieben aber immer noch eine Menge Fragen offen, meint Lena Bauer. Unsicher bleibt die Lage allemal.