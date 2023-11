Einen Mofafahrer ohne Versicherung, der wohl nicht ganz nüchtern war, stoppte am Dienstag die Polizei in Iserlohn.

Verkehr Ohne Versicherung unterwegs: Mofafahrer in Iserlohn gestoppt

Iserlohn Ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen machte die Polizei auf einen Mofafahrer in Iserlohn aufmerksam. Der Mann war wohl zudem nicht nüchtern.

Eine Polizeistreife hat am Dienstag um 16 Uhr auf der Straße „Altstadt“ in Iserlohn einen Kleinkraftfahrer gestoppt. Das Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug datierte noch auf das Jahr 2017.

Der Fahrer zeigte laut Polizeibericht vom Mittwoch Anzeichen auf den Einfluss von Medikamenten oder Drogen. Er wurde zur Blutproben-Abnahme zur Wache gebracht.

+++ Lesen Sie auch: Bagger trifft Gasleitung in Sümmern +++

Die Polizei untersagte die Nutzung des Kleinkraftrades und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis zur vollkommenen Ausnüchterung. Das alte Versicherungskennzeichen wurde sichergestellt.

Die Polizei schrieb Anzeigen wegen des Verdachts einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn