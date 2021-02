Ohne Wohnung durch die Iserlohner Eiseskälte

Iserlohn. Während der Kältewelle wächst bei vielen die Sorge um Obdach- und Wohnungslose. Ulf Wegmann von der Wohnungslosenhilfe erzählt, wie die Lage ist.

Die Kältewelle hat Iserlohn im Griff – und bei vielen wächst die Sorge um Menschen, die obdach- oder wohnungslos sind. Die Unterscheidung hier ist vielen allerdings nicht klar. Ulf Wegmann, Fachdienstleiter der Iserlohner Wohnungslosenhilfe, hat mit beide Personengruppen regelmäßig zu tun.

Er sagt: „Obdachlose haben wir in Iserlohn vier oder fünf.“ Gemeint sind hier Menschen, die tatsächlich durchgängig auf der Straße leben und die aktuell naturgemäß stark unter der Kälte leiden.

Wohnungslos – das sind in Iserlohn dagegen geschätzt 150 Personen. Die Fluktuation ist hier sehr stark. Gemeint sind hier Menschen, die in der Regel bei Freunden oder in städtischen(Not-)Unterkünften unterkommen – und sich so der Kälte entziehen können.

Häufig sind es junge Erwachsene, die Unter-25-Jährigen machen eine Anteil von 25 Prozent der Klienten der Wohnungslosenhilfe aus, sagt Ulf Wegmann, der auch eine zumindest teils beruhigende Nachricht in Bezug auf die gesamte Gruppe und die Notunterkünfte hat: „Die Kapazitäten waren in Iserlohn noch nie an der Belastungsgrenze.“ Auch trotz geltender Abstandsgebote.

Grund für eine Entwarnung allerdings ist das keineswegs. Denn Menschen, die viel draußen sind, ob Obdach- oder Wohnungslose, drohen natürlich durch die Kälte gesundheitliche Risiken. „Und das nicht erst bei Minustemperaturen wie aktuell“, sagt Wegmann.

Tote habe es auch bei fünf Grad plus schon gegeben. Die Leute, die wirklich draußen lebten, wüssten aber in der Regel mit Kälte umzugehen und würden nur in seltenen Fällen daran sterben. Ursachen seien eher andere. Suchtfolgen oder verschleppte Krankheiten etwa. „Wir haben selten wen in der Beratung, der über 60 Jahre alt ist. Die Armut zehrt an der Gesundheit“, sagt er.

Kältebusse, geöffnete Kirchen oder öffentliche Gebäude würden in Iserlohn demnach nur bedingt helfen. „Das ist eher ein Thema für die Großstädte. Solche Verhältnisse haben wir hier nicht“, sagt Wegmann.

Dennoch gebe es ohne Zweifel Menschen in Not. Wer also jemanden draußen sieht, der durch die Kälte möglicherweise gesundheitlich angegriffen werden könnte, dem empfiehlt Wegmann die Person anzusprechen und gegebenenfalls den Rettungsdienst der Feuerwehr zu rufen. Oder aber die Polizei, die dann alles Weitere einleiten kann, beispielsweise die Unterbringung in einer Notunterkunft.

Konto oder Mietvertrag kann Sicherheit bringen

Über die Kälte-Problematik hinaus ist sich Ulf Wegmann sicher, den Betroffenen wäre wohl am besten geholfen, wenn man sie dazu bringen könnte, Beratung zu suchen – etwa bei der Wohnungslosenhilfe. Ein Mietvertrag, ein eigenes Konto – dies würde den Menschen wirklich Sicherheit bringen. „Ziel der Beratung ist es immer, jemandem eine Unterbringung zu organisieren – als Schutz vor Kälte und Gewalt.“

Vor allem Obdachlose aber seien schwer zu erreichen, räumlich natürlich, aber auch inhaltlich. Manche meiden Massenunterkünfte, weil sie dort in der Vergangenheit Streits und eben Gewalt erlebt haben. Oder Diebstähle. „Andere wiederum haben soziale Phobien“, erzählt Wegmann weiter. „Die könnten wir aber mit einer Bescheinigung dafür unterstützen.“

Allgemein empfiehlt Ulf Wegmann als Prävention vor Wohnungslosigkeit auch Menschen mit hohen Schulden, oder jenen, die finanziell dabei sind, beispielsweise durch Kurzarbeit, in Schieflage zu geraten, zeitig Beratung zu suchen. „Und nicht erst, wenn es knallt.“

Wohnunterkünfte in Iserlohn

Laut Stadt-Pressestelle gibt es aktuell in Iserlohn auch unter Corona-Bedingungen 15 Schlafplätze für wohnungslose Männer, von denen etwa zehn bis zwölf regelmäßig belegt seien. Bei Bedarf könne aufgestockt werden.

Für alleinstehende Frauen und Kinder stehen 40 Plätze zur Verfügung, 14 seien aktuell belegt.

Sprecherin Christine Schulte-Hofmann sagt: „Wir lassen niemanden draußen schlafen.“