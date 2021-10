Oldtimer-Auktion: 14.000 Euro für Flutopfer rund um Iserlohn

Iserlohn. Thorsten Pohl war der Höchstbietende bei der Benefiz-Auktion des Opel Rekord. Wieso er aus dem Schwarzwald bis nach Iserlohn fuhr.

14.000 Euro für den Verein „Bürger helfen Bürgern“ und somit für die Betroffenen der Flutkatastrophe in der Region: Das ist das Ergebnis der Oldtimer-Benefiz-Auktion. Jetzt konnte der strahlende Höchstbietende seinen Opel Rekord, A 1700 S Coupé, aus dem Jahr 1966, abholen – und musste dafür ganz schön früh aufstehen. „Um halb 3 ging es los“, erzählt Thorsten Pohl – denn er musste aus Schiltach im Schwarzwald anreisen.

Dass das aber in den Kreisen der Oldtimer-Begeisterten keine Seltenheit ist, wird schnell deutlich: „Das haben wir schon öfter gemacht“, betont er – und erfährt zustimmendes Nicken auch vom Iserlohner Sammler, der den Wagen gestiftet hatte und lieber im Hintergrund bleiben möchte. Auch seine Lebensgefährtin Sabrina Pohl ist mittlerweile ein echter Oldtimer-Fan – zum Glück. „Die Frau muss da schon mitmachen, sonst geht das nicht“, meint Pohl.

Seine Wurzeln in der Waldstadt hatten den Oldtimer-Begeisterten aus dem Schwarzwald auf die Aktion zugunsten der Flutopfer in der Region aufmerksam gemacht. Sein ehemaliger Ausbilder hatte ihm den Ausschnitt aus der Heimatzeitung geschickt. „Tu mal was als Ex-Letmather für deine alte Heimat“, erinnert sich Pohl. Der gebürtige Letmather lebt beruflich bedingt im Schwarzwald, ist dort Vice President bei „Hansgrohe“ im Bereich Oberflächen weltweit. „Wir würden gerne wieder zurückkommen, auch Sabrina ist begeistert von den Menschen. Das Herz hängt hier“, erzählt der 53-Jährige.

Schicksale nach dem Hochwasser bewegen Iserlohner Sammler

Dem Iserlohner Sammler, der den Wagen für den guten Zweck zur Verfügung gestellt hatte, blutet dann aber doch das Herz. Viele Jahre hat er Arbeit in den Opel Rekord gesteckt, der Zustand ist tadellos. Dennoch ist es ihm wichtig, einen Beitrag für die Opfer der Flutkatastrophe zu leisten. „Das hat mir schon ganz schön zugesetzt“, erinnert er sich. Als er nach dem Hochwasser feststellte, dass seine Schätze verschont blieben, gleichzeitig aber viele Menschen in der Region alles verloren hatte, war ihm sofort klar: „Ich muss jetzt was machen.“ 19 Jahre hatte ihn der Wagen begleitet, jetzt lässt er ihn ziehen – doch auf diese Weise kann nicht nur Flutbetroffenen geholfen werden. Der Stifter hat sich außerdem gewünscht, dass die Hälfte des Spendenbetrages zu gleichen Teilen an die Familien der Feuerwehrmänner geht, die in Altena und Werdohl im Einsatz gestorben waren.

Svenja Finke und Anja Bless, die den symbolischen Spendenscheck am Wochenende entgegennahmen, freuten sich über die besondere Aktion. Sabrina Pohl tauschte sich mit den beiden Ehrenamtlichen vom Verein „Bürger helfen Bürgern“ aus und war begeistert von dem Engagement und der Aufgabenvielfalt des Vereins: „Wirklich eine tolle Arbeit.“

Erster Wagen des Höchstbietenden stammte von Gebrüder Nolte

Thorsten Pohl (re.) freute sich, auch altbekannte Gesichter wiederzusehen, etwa das von Erwin Schäfer (li.) Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Dann aber wurde es spannend: Aus dem Verkaufsraum vom Gebrüder Nolte an der Giesestraße musste der Opel Rekord heile auf den Anhänger gebracht werden, der noch am Samstag wieder zurück in den Schwarzwald gezogen werden sollte. Nach dem notwendigen Papierkram und einigen kurzen Hilfestellungen legten Thorsten und Sabrina Pohl also die ersten Meter in ihrem neuen Wagen zurück – der bei den beiden allerdings in bester Gesellschaft ist, wie Pohl verrät: „Ich habe schon einige Oldtimer und Sportwagen, auch einen Rekord. Aber dieser Wagen ist schon ein echtes Schmuckstück.“

Sein erster Wagen, verrät Thorsten Pohl, stammte auch von Gebrüder Nolte – ein metallic-grüner Opel Kadett D 1,35 SR. Die ganze Familie war damals dort Kunde, auch an die Verkäufer und den Werkstattmeister, Erwin Schäfer, kann sich Thorsten Pohl gut erinnern. Da verschwindet Nolte-Mitarbeiter Roy Schünert kurz in der Werkstatt, um kurz darauf mit Schäfer wiederzukommen. Der ist zwar mittlerweile in Rente, hilft aber weiterhin samstags in der Service-Annahme aus. „Heute schließt sich wirklich ein Kreis“, so Pohl, der schon den nächsten Besuch in der Heimat plant: Der Iserlohner Sammler, die beiden verstehen sich blendend, lud ihn zum Oldtimertreffen in der Grürmannsheide ein: „Hoffentlich dann mit dem Opel Rekord.“

