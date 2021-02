Online-Karneval: Hennener Jecken sind nicht zu stoppen

Bühnenprogramm und ausgelassene Stimmung gab es 2019 bei der großen Prunksitzung im Festzelt. Auch in der Pandemie soll der Karneval in Hennen nicht ausfallen – und findet online statt.

Hennen. Corona bremst den Karneval aus, nicht aber in Hennen: Die Kolpingsfamilie hat ein umfangreiches Online-Programm auf die Beine gestellt.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen Karnevalshöhepunkt bei der Kolpingsfamilie in Hennen – nur, dass in diesem Jahr ganz anders abläuft, als sonst: Ab Weiberfastnacht, also dem heutigen Donnerstag, ist auf der Webseite der Kolpingsfamilie das Programm zum Online-Karneval zu finden. Aber nur bis zum Aschermittwoch. Der Startschuss für die Planung kam dabei erst vor rund vier Wochen bei einer virtuellen Vorstandssitzung, wie Sitzungspräsident Benedikt Lowinski im Gespräch mit der Heimatzeitung erzählt. Und den Anstoß habe es gebraucht, um einen kreativen Prozess in Gang zu bringen, der Lowinski selbst überrascht hat: „Wir haben vier Wochen Gas gegeben, um das Programm auf die Beine zu stellen.“

Lowinski machte sich sofort ans Werk und überlegte, wie sich ein Online-Programm am besten umsetzen lässt. Schnell startete er einen Aufruf an alle Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne, ihm Material aus den Vorjahren zukommen zu lassen – denn coronabedingt sind Treffen in den Gruppen nicht möglich gewesen. Das war vielen Beteiligten aber nicht genug: Sie wurden kreativ, die Prinzengarde schnitt etwa Einzelvideos zu einem großen Ganzen zusammen. „Es ist Wahnsinn, welche Kreativität da freigesetzt wurde. Wir brennen für den Karneval und wollen unsere Begeisterung auch jetzt weiter hochhalten“, macht der Sitzungspräsident deutlich.

Dreieinhalb Stunden Unterhaltung bieten individuelles Erlebnis

Insgesamt dauert die Online-Sitzung, die genauso abläuft wie die große Prunksitzung im vergangenen Jahr, rund dreieinhalb Stunden – ob sich die Jecken vor dem Bildschirm alles an einem Stück anschauen, oder nur Ausschnitte, ist dabei jedem selbst überlassen. „Es wird dadurch natürlich ein sehr individuelles Erlebnis“, sagt Lowinski. Von einigen Mitgliedern der Kolpingsfamilie weiß er zum Beispiel, dass sie sich verkleidet im Videochat treffen, mit Bier und Frikadelle, um gemeinsam Online-Karneval zu feiern.

Online-Karneval der Kolpingsfamilie Hennen Online-Karneval der Kolpingsfamilie Hennen

Das Programm sei in vielen Punkten ähnlich wie im vergangenen Jahr, es gebe etwa Grußworte von Prinzenpaar und Senatoren. Und auch ein Dank an die Sponsoren dürfe nicht fehlen, denn die Hauptsponsoren seien trotz Corona-Pandemie treu geblieben. Und sogar eine Pause gebe es – und da sorgen dann die Teams, die sonst eher im Hintergrund arbeiten, für Unterhaltung- Sitzungspräsident Lowinski führt dabei durch das Programm, moderiert Beiträge gruppenspezifisch an und ab – ganz stilecht mit Narrenkappe und Morgenmantel im eigenen Zuhause als „Pandemie-Präsident“, sagt er und lacht. Allein die Dreharbeiten für seine An- und Absagen hätten rund zwei Tage gedauert, Schnitt der Beiträge kam noch hinzu.

Beiträge aus dem Archiv bieten exklusive Einblicke in Hennener Karneval

Aber er habe diese Möglichkeit auch als Chance begreifen wollen, erklärt Lowinski. Viele Aktive seien schon seit vielen Jahrzehnten dabei, stünden aber heute nicht mehr selbst mit Beiträgen auf der Bühne. Also durchforstete er das Archiv, suchte Material aus den 80er-Jahren raus, das jetzt ganz besondere Einblicke in den Hennener Karneval geben soll. Denn auch wenn das Online-Programm die Leute vor den Bildschirmen unterhalten soll, sei doch etwas anderes wichtig, sagt Lowinski: „Wir wollen die Aktiven und ihren Einsatz würdigen und in dieser doch eher tristen Zeit den Zusammenhalt beschwören.“

Benedikt Lowinski hofft, dass das Programm den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert – und die Jecken verbindet, wenn auch nur virtuell. „Hoffentlich kommt es gut an – und ansonsten müssen wir es hoffentlich nicht noch mal machen“, sagt er mit einem Schmunzeln – und Hoffnung auf Karneval im Hennener Festzelt 2022.