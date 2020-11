Online-Planspiel – sind Runen und deutsches Liedgut rechts?

Die Vereinsmitglieder sind entsetzt: Die örtliche Tageszeitung schreibt von einem „Nazi-Fest“, zu dem das jährliche Sommerfest des Bürgervereins geraten sei. Auf einer Krisensitzung berät der Vorstand über das weitere Vorgehen. Zum Glück hat es den Vorfall nicht wirklich gegeben und Ort des Geschehens ist auch nicht Iserlohn, sondern eine fiktive Kleinstadt irgendwo in Deutschland. Die Vereinsvorsitzenden und Vertreter verschiedener Arbeitsgruppen werden an diesem Samstagnachmittag gespielt von Mitgliedern des Kinder- und Jugendrats (KiJuRat). Eingeladen hat das städtische Kinder- und Jugendbüro, mit der Umsetzung des Planspiels „Ist das schon rechts?“ ist das Berliner Unternehmen „Planpolitik“ betraut.

Was ein Planspiel ist, erläutern die beiden Moderatoren Daniel Schneiß und Bettina Marissen den gut 15 Teilnehmern zu Beginn. Letztere werden dabei mit einem erfundenen Szenario konfrontiert, das ganz reale Probleme aufgreift, in diesem Fall: Rechtsradikalismus in der Mitte der Gesellschaft. Bei einer Diskussion darüber schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle verschiedener Interessengruppen und erhalten als Regieanweisung eine Zusammenfassung des eigenen Standpunkts, den es zu vertreten gilt.

Sind germanische Runen automatisch rechtsradikal?

Merve (12) von der Realschule am Hemberg und Melissa (14) von der Martin-Luther-Schule sollen die Vereinsbuchhaltung mimen. Die beiden sitzen in den Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendbüros hinterm Bildschirm – coronabedingt wird der Runde Tisch per Videokonferenz nachgestellt. Die übrigen KiJuRat-Mitglieder sitzen alleine oder in Zweiergruppen zu Hause am Computer. Neben den drei Vorsitzenden und der Vereinssprecherin werden als Rollen Vertreter des vereinseigenen Cafés, des Festkomitees, der Arbeitsgruppe Ortspflege und eben der Vereinsbuchhaltung vergeben.

Daniel Schneiß erläutert Regeln und Ablauf des Planspiels. Foto: Michael May / IKZ

Die fiktive Situation birgt eine Menge Zündstoff. Der Bürgerverein hat sich im Vorfeld des letzten Sommerfestes darum bemüht, angesichts rückläufiger Besucherzahlen weitere gesellschaftliche Gruppen in der Stadt einzuladen, der Betreiber des indischen Restaurants sollte mit einem Imbiss-Stand auch kulinarisch für Vielfalt sorgen. Tatsächlich sind deutlich mehr Besucher als bei den letzten Malen gekommen, das Fest wird jedoch von besorgniserregenden Vorfällen überschattet. Der indische Gastronom erhält im Vorfeld einen fremdenfeindlichen Drohanruf und bleibt der Veranstaltung aus Angst vor Gewalt fern. Auf dem Fest selbst werden Flyer mit „germanischer“ Runenschrift verteilt und am Lagerfeuer sind deutsche Lieder zu hören, die manche in der rechten Ecke verorten. Auf die kritische Berichterstattung am Tag danach reagiert die Vereinssprecherin, indem sie die Vorfälle herunterspielt – ohne ihr Vorgehen mit dem Vereinsvorstand abgestimmt zu haben. Dafür rechtfertigen muss sich Imran Topouz, der „Katharina Franzen“ spielt. „Wir sollten uns nach außen hin in jedem Fall geschlossen zeigen“, warnt er vor weiteren Image-Schäden, sollte der Verein in der Sache keine Einigung erzielen.

Nancy Schmidt tritt heute als Vizevorsitzende des Bürgervereins auf. „Wir sollten jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießen“, beschwört sie ihre Vereinskollegen, auf eine Plakat-Aktion gegen Rechts zu verzichten. Innerlich windet sie sich dabei, wird sie beim abschließenden Feedbackgespräch sagen: „Es war anstrengend für mein Gewissen, Dinge zu sagen, die ich selbst nicht vertrete – aber auch spannend.“

Im Planspiel ganze fremdePerspektiven eingenommen

Merve und Melissa sollen die Finanzen des Vereins im Blick behalten und verhindern, dass in Zukunft weniger Besucher zum Sommerfest kommen. „Die Ereignisse waren sicher nicht schön, aber man sollte nicht vorschnell urteilen“, argumentiert Merve in ihrer Rolle. Auch Melissa verteidigt die Traditionspflege: „Wir sollten prüfen, was für Lieder da gesungen wurden, aber wir dürfen die Tradition nicht komplett abschaffen.“ Niemand dürfe ausgeschlossen werden, auch nicht Menschen, die dem rechten Rand nahestehen – vielleicht könnte ja selbst mit diesen das Gespräch gesucht werden. Andere Vereinsvertreter, gespielt von Iserlohner Jugendlichen, pochen auf harte Konsequenzen eine deutliche Stellungnahme gegen Rechts. Am Ende wird ein Kompromiss gefunden.

Das Online-Planspiel ist Teil der Bemühungen des Kinder- und Jugendbüros, ihre Klientel trotz der Kontaktbeschränkungen weiter zu erreichen. Sollte es zu dem aktuell erwogenen Runden Tisch zum Thema Corona an den Iserlohner Schulen kommen, werde der KiJuRat ebenfalls vertreten sein, kündigt die Leiterin Petra Lamberts an.



>>> Premiere mit hohem Lernfaktor



Für viele der jungen Teilnehmer des Planspiels ist das Videokonferenz-Programm „Zoom“ Neuland. Merve (12) und Melissa (14) haben auch mit herkömmlicher Videotelefonie keine Routine, sie chatten lieber oder telefonieren ohne Bewegtbild. Den Moderatoren ist das bewusst: Zum Auflockern gibt es am Anfang eine Vorstellungsrunde. Als Impuls dient die Frage, welche neue Erfahrung die Teilnehmer zuletzt gemacht haben. Merve hat vor einer Weile zum ersten Mal ihre Hausaufgaben auf dem Tablet gemacht, berichtet sie zum Beispiel.

Daniel Schneiß und Bettina Marissen erläutern anschließend die wichtigsten Funktionen des Programms: Wie man etwa den Chat nutzt oder das Dokument mit den Rollenanweisungen aufruft. Merve und Melissa brauchen eine Weile, um ins Thema und das fiktive Szenario hineinzufinden. „Am Anfang habe ich das Thema nicht verstanden, später war es besser. Es hat geholfen, eine Weile einfach mitzuhören, was die anderen sagen,“ sagt Melissa nach Abschluss des gut dreistündigen Planspiels.

Beide haben sich etwas zugetraut, denn die offizielle Altersempfehlung lautete 15 bis 21 Jahre. Angebote zu finden, die auf die Altersspanne der Jugendlichen passen, sei manchmal eine Herausforderung, bestätigt Petra Lamberts. Die Erfahrungen aus der Premiere des Video-Planspiels will das Kinder- und Jugendbüro bei der Planung zukünftiger Angebote nutzen.