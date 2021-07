Orgel-Sommer Iserlohn: Hits aus Pop, Rock und Filmmusik

Iserlohn. Der mittlerweile bereits 33. Orgel-Sommer startet am 22. August mit einem Konzert von Michael Schütz am Nußberg.

Hatte der Märkische Motettenkreis Iserlohn schon immer die Musik als Kraftquelle gesehen und dies im November 2016 mit der Aufführung des Oratoriums „Alexanderfest“ (Die Kraft der Musik) von G. F. Händel belegt, ist dies nunmehr auch durch eine internationale Studie unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästethik in Frankfurt nachgewiesen. „Hören bekämpft Angst und Stress, selber Musizieren die Einsamkeit.“ So zumindest steht es in der Ankündigung des 33. Orgelsommers.

Eine besondere Rolle spiele die „Corona-Musik“, die die Möglichkeit biete, kollektiv auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren und damit die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen und der Gemeinschaft zu stärken.

In diesem Sinne kann man sich auf den 33. Iserlohner Orgel-Sommer freuen, der am Sonntag, 22. August, um 18 Uhr in der Johanneskirche am Nußberg beginnt. Der ausgewiesene Orgelspezialist Michael Schütz entführt die Besucher in die Welt der populären Hits aus Pop, Rock und Filmmusik.

Durch den Klang der Pfeiffenorgel erhalten „We Are The Champions“ (Queen), „Dancing Queen“ (Abba) oder „Hey Jude“ (Beatles) eine individuelle Aura: Kirche wird verbunden mit der Erinnerung an die Jugendzeit, Zuhörer summen in Gedanken die Melodien mit, bei der Titelmusik von Star Wars sehen sie Luke Skywalker und Han Solo vor sich, und bei den Piraten der Karibik reiten sie auf Wasserwellen, auch James Bond habe sein Kommen angekündigt, heißt es.

Moderne und unterhaltsame Art der Orgelmusik

Das Konzert ist geeignet für Jung und Alt, Orgelfreunde und Pop-Begeisterte und gerade auch für kirchenferne Menschen, die auf eine moderne und unterhaltsame Art Orgelmusik neu kennenlernen.

Der Eintritt ist frei, es wird gebeten, die Plätze bis 15 Minuten vor Konzertbeginn einzunehmen. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.

