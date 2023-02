Orientierungsloser Iserlohner landet in Niedersachsen

Norden/Iserlohn. In Niedersachsen hat ein orientierungsloser Mann die Polizei verwirrt. Er tauchte vor einer Kurklinik auf. Im Arm hatte er medizinische Zugänge.

Für Verwirrung bei der Polizei in Norden-Norddeich (Niedersachsen) hat jetzt ein Mann aus Iserlohn gesorgt.

In der Nacht zu Sonntag tauchte der 59-Jährige gegen 4 Uhr früh bei der Kurklinik Norddeich auf. Der Mann wirkte nach Angaben der örtlichen Polizei „orientierungslos und hatte noch medizinische Zugänge liegen“. Er gab demnach an, eigentlich in ein Krankenhaus in Bremen zu müssen. Die erste Vermutung der Polizei, dass der Mann ein Krankenhaus im dortigen Landkreis ohne ärztliche Zustimmung verlassen haben könnte, bestätigte sich nicht.

Polizei vermutet Zugreise des Iserlohners an die Nordseeküste

Wie der aus Iserlohn stammende Mann in Norddeich landete, konnte nicht geklärt werden. Die zuständige Polizei Aurich/Wittmund vermutet, dass der Iserlohner mit dem Zug an die Nordseeküste gelangt ist. „Aufgrund des Gesamtzustandes wurde der Mann ins Krankenhaus in Norden gebracht“, heißt es abschließend.

