Oskar Escherichs Ansicht der Iserlohner Bauernkirche hängt direkt am Fenster, das eine ähnliche Aussicht bietet.

Kunst Oskar Escherichs Iserlohn wird in Ausstellung präsentiert

Iserlohn. Stadtansichten von Oskar Escherich werden denen anderer Iserlohner Maler in der Ausstellung des Stadtmuseums gegenübergestellt. Wer dabei ist.

Es ist sozusagen ein Ergebnis aus Zeiten der Corona-Pandemie, als Lockdowns herrschten: Dr. Sandra Hertel und ihr Team der Städtischen Museen Iserlohn hatten die Gemälde von Oskar Escherich gesichtet und digitalisiert. „Ich war geflasht, wie viele schöne Bilder wir von ihm haben“, erzählt die Leiterin und strahlt.

So sei die Idee entstanden, dem Iserlohner Maler erstmals seit 1998 wieder eine eigene Ausstellung zu widmen. „Es sollte aber keine Retrospektive werden, wir wollten Escherich in den Dialog mit anderen Iserlohner Künstlern bringen“, erklärt Dr. Sandra Hertel. Herausgekommen sind „Impressionen“: Zum einen, weil es verschiedene Stadt- und Naturansichten zu sehen gibt, und zum anderen, weil Escherichs Malweise geprägt ist vom Impressionismus.

Escherich wurde am 23. Februar 1913 geboren, stammte aus einer sozialdemokratischen Iserlohner Familie. Eine Ausbildung zum Elektromaschinenbauer hatte er zwar absolviert, fühlte sich aber stark zur Landschaftspflege und zur Malerei hingezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete er die SPD in der Waldstadt mit, leitete zwischenzeitlich den Ortsverband Iserlohn-West. Direkt nach dem Krieg 1945 wurde Oskar Escherich Leiter des Friedhofs- und Grünflächenamtes. „Wir haben es ihm zu verdanken, dass wir einen Hauptfriedhof mit einer parkähnlichen Landschaft haben“, erklärt Dr. Sandra Hertel. So wie ein Maler sein Bild komponiert, habe Escherich die ihm anvertrauten Grünflächen komponiert: abwechslungsreich, naturnah und farbenfroh. Er arbeitete mit dem Entwickler der Farbtypenlehre, Prof. Johannes Itten, zusammen, der sich theoretisch mit Städtebau beschäftigte und Escherich beruflich und bei seiner privaten Leidenschaft gleichermaßen beeinflusste.

Innerhalb von 30 Minuten ein Gemälde fertiggestellt

„Er war ein sehr schneller Maler“, erzählt Sandra Hertel. Der Künstler habe laut eigener Aussage mehr als 1000 Bilder geschaffen, ein Aquarell sei innerhalb von zehn, ein Gemälde binnen 30 Minuten entstanden. So konnte er für eine Verkaufsausstellung 1983 im damaligen „Haus der Heimat“, dem heutigen Stadtmuseum, auch 100 Werke zur Verfügung stellen, mit deren Erlös er zum Erhalt der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf beitragen wollte. In der Sonderausstellung ist auf einem Aquarell beispielsweise der Bauausschuss dort zu sehen.

Museumsleiterin Dr. Sandra Hertel hält Escherichs Barendorf-Aquarell in den Händen, an der Wand hängen Stadtansichten anderer Künstler aus Iserlohn. Foto: Dennis Echtermann

Es gibt eine Ansicht der Bauernkirche mit der nebenstehenden Rotbuche – Sandra Hertel hat sie genau neben das Fenster, aus dem ein ähnlicher Blick möglich ist, gehängt. Neben den Bildern Escherischs sind auch Stadtansichten von Carl Willy Vogt, Carl Ettemeyer, Wilhelm Wessel, Adolf Osterhold und Alfons Lütkoff zu sehen. Oft haben die Künstler ähnliche Motive, aber einen anderen Standort beziehungsweise einen anderen Fokus gewählt – immer jedoch mit dem Wald im Kontext. Der „Blick vom Dach auf Iserlohn“ von Wessel aus den 70er Jahren wurde jetzt extra für diese Ausstellung restauriert. Besonders ist auch das Bild, das Walter Beckhaus im Auftrag der Metallwarenfabrik Heinrich Hülter malen sollte: Vor der Fertigstellung starb der Künstler, Lütkoff übernahm.

Bewusstsein schaffen, was Iserlohner von ihm haben

„Escherichs Bilder hängen bei vielen Iserlohnern, und wir wollten ein Bewusstsein dafür schaffen, was wir Iserlohner von ihm haben“, sagt die Museumsleiterin, die sich auch mit Weggefährten des Malers unterhalten hat. „Er muss eine ziemlich coole Socke gewesen sein“, lautet ihr Fazit nach Berichten von Peter Leye, wie Escherich Sozialdemokrat. Der Maler sei sich auch darüber bewusst gewesen, dass er „keine hohe Kunst“ biete, sondern habe einfach Freude bereiten wollen.

Zur Vernissage schließt sich ein Kreis: Der stellvertretende Bürgermeister Michael Scheffler hatte die letzte Ausstellung kurz vor Escherichs Tod 1998 eröffnet, und er wird auch am Donnerstag wieder sprechen. Durch die gemeinsame Zeit könne Scheffler so manche „Dönekes“ berichten, verspricht Hertel.

Öffnungszeiten und Termine

Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 12. Oktober, um 18.30 Uhr vom stellvertretenden Bürgermeister Michael Scheffler und Museumsleiterin Dr. Sandra Hertel. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung kann bis zum 25. Februar dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Führungen werden unter anderem am 18. Oktober um 15 Uhr und am 29. November um 11 Uhr angeboten.

