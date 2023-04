Zwei Männer haben sich auf einem Osterfeuer in Sümmern geprügelt. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Gewalt Osterfeuer in Sümmern: Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht

Sümmern. Ein Unbekannter hat bei einem Osterfeuer in Sümmern Montagmorgen einen 39-Jährigen mit einem Schlag leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Erst wird gefeiert – und dann gibt’s Schläge: So ist in der Nacht von Ostersonntag auf Montag der Osterfeuerbesuch zweier Männer in Sümmern geendet. Laut Polizeibericht wurde einer der Beteiligten leicht verletzt.

Zwischen einem 39-Jährigen und einem unbekannten Mann war es in einem Festzelt neben dem Osterfeuer am Wulfringser Berg, gegen 02.05 Uhr, zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Im weiteren Verlauf holte der Unbekannte aus und schlug dem 39-Jährigen ins Gesicht.

Anschließend entfernte sich der etwa 25 bis 28 Jahre alte und circa 1.75 bis 1.80 Meter große Mann aus dem Zelt. Der Geschädigte wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung.

