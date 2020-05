Otto Knebel: Liebenswerter Mensch mit eisernem Willen

„Vergessen Sie mir Kesbern nicht!“ An irgendeiner Stelle in einem Telefonat oder persönlichen Gespräch mit Otto Knebel kam dieser Satz immer vor. Es war eben diese bedingungslose aber ebenso auch beharrliche Leidenschaft für das idyllische Iserlohner „Bergdorf“ und für die Zukunft der Menschen und der Natur „hier oben“, die diesen Mann über viele Jahrzehnte ausgezeichnet und angetrieben hat. Und es war eben wahrlich keine passive Liebe, die den langjährigen Ortsvorsteher so handeln und denken ließ, wie er handelte und dachte. Otto Knebel hat stets und auf allen Ebenen für „seine Liebe“ gestritten und gekämpft, hat ständig überlegt, wie er ihr Gutes tun könnte, wie er es schaffen könnte, dass Kesberns Interessen und die seiner Bürgerinnen und Bürger nicht hinter anderen Interessen, Begehrlichkeiten und Entwicklungen der „Rest-Stadt“ zurücktreten mussten. Knebel hatte großen Respekt vor anderen Meinungen und vor anderen Menschen, aber er knickte vor ihnen nicht und niemals ein. Nicht zuletzt darum nannte man ihn respekt-liebevoll den „eisernen Otto“. Und auch wenn er selbst wahrlich kein Hüne war – er war eben ein ganz „Großer“. Otto Knebel, der seine letzte Lebenszeit im Iserlohner St. Pankratius Altenheim verbracht hat, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Die gesegnet lange Lebensgeschichte des gebürtigen Iserlohners ist chronistisch schnell – wenn auch nur im natürlich notgedrungen unvollständigen Überblick – erzählt. Kindheit und Jugend verbringt Otto Knebel in der Läger, er arbeitet nach der Lehre zunächst im Speditionsgewerbe und auch er kann sich nicht dem Krieg und Arbeitsdienst entziehen. Das Schicksal bringt ihn nach Kriegsende nach Kesbern. Hier wird er heimisch, hier findet er Arbeit in der Landwirtschaft und hier lernt er auch seine spätere Ehefrau Magdalene kennen. Knebels Vater ist Lokomotivführer, also zieht es den Sohn auch zur Bahn. Er macht sogar „Karriere“ dort, wird schließlich Oberlademeister am Iserlohner Güterbahnhof. Übrigens der Letzte seiner Art an diesem Standort. Doch auch hier – wie in vielen anderen Lebens-Fällen auch – ist Otto Knebel weit davon entfernt, nur sein ein eigenes Glück und Schicksal im Blick zu haben. Zeit seines Lebens setzt er sich vehement für eine sinnhafte, dauerhafte und komfortable Bahn-Anbindung Iserlohns ein.

Aus tiefster Überzeugung in vielen Vereinen aktiv engagiert

Überhaupt mochte Knebel sein bürgerschaftliches Engagement nie für sich im kleinen Kämmerchen ausleben. Er ist Mitglied und engagiert sich selbstverständlich und aus tiefster, sozialer Überzeugung in allen Kesberner Vereinen. Und bei den Iserlohner Christdemokraten. 1970 tritt er in die CDU ein, erlebt und gestaltet so die kommunale Neuordnung in den Folgejahren aktiv und kreativ mit.

Er wird für 35 Jahre Ortsvorsteher und später auch Ortsheimatpfleger, hat die Feuerwehr, den Kindergarten, die Wasserversorgung, den Winterdienst, das Wanderwegenetz und vieles, vieles mehr auf seiner unerschöpflichen Agenda der Themen und Leidenschaften. Dass ihm 1996 schließlich für sein unermüdliches Schaffen das Bundesverdienstkreuz verliehen wird, ist angesichts seiner Lebensleistung fast schon selbstverständlich, für ihn aber ein großer Grund zur Freude über die tatsächliche Anerkennung seiner Arbeit. Und weiterer Ansporn.

Unschlagbare Taktik, jede Menge Humor und Respekt

Otto Knebel hat in seinem Leben unendlich viele kleine und große Ziele erreicht. Dabei verfolgte er eine nahezu unschlagbare Taktik. Er konnte viele Dinge mit dem ihm ganz eigenen Humor rüberbringen, mit einem Lächeln in der Stimme, der man anhörte, dass sie den Sound des ländlichen Lebens wiedergab. Er konnte mit einem Blitzen in den Augenwinkeln und mit einem kleinen Spruch gute Laune vermitteln oder Schärfe aus dem Gespräch nehmen, ohne dabei zu signalisieren, dass er in der Sache auch nur einen Millimeter würde zurückweichen wollen. Knebel begegnete den Mit-Menschen mit Respekt, aber nicht mit Unterwürfigkeit. Natürlich war es jedoch auch für ihn Freude und Ehre, als der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau an seinem Wohnzimmertisch Platz nahm, um mal mit dem Ortsvorsteher über Kesberner Probleme und Ansichten zu sprechen.