Outtaplanmäßiger Halt an der Erlöserkirche

Ihr Jubiläum haben sich „Outta Limits“ ganz anders vorgestellt. „Hätten wir gewusst, dass wir uns so ein gefährliches Hobby ausgesucht haben, hätten wir lieber ein Streichorchester gegründet“, sagt Claudia Eichhorn. Tatsächlich wird vor dem „gemeinsamen Singen in geschlossen Räumen“, wie es so schön heißt, derzeit mehr gewarnt als vor sonst etwas. Das kann man belächeln, es bewahrheitet sich aber leider immer wieder. Denn was haben beispielsweise auch die Baptisten aus Frankfurt gemacht, die gerade für Schlagzeilen gesorgt haben? Genau, sie haben ohne Mundschutz in einem zu vollen Raum gesungen – gar nicht gut. Am Ende gab es über 100 Infizierte – Stichwort Aerosole und Superspreading.

Das Coronavirus hat nicht nur die „Limits“, sondern alle Chöre in Iserlohn und vermutlich auf der ganzen Welt übel ausgebremst und geradezu per Blutgrätsche aus dem Spiel genommen. Den Chor aus Wermingsen trifft die Kontaktsperre aber besonders hart, denn er wollte morgen, am 10. Juni, wie immer am Abend vor Fronleichnam, sein 25-jähriges Bestehen mit einem rauschenden Konzertabend feiern. „Silberchorzeit“ sollte es heißen, oder so ähnlich. Mitte März war der Chor noch auf Probenwochenende, um den Grundstein für das neue Programm zu legen und auch um an Ideen für das Motto und den besonderen Abend zu feilen. Dann schlug Corona zu. Seitdem gab es kein Treffen mehr, keine Probe und keinen gemeinsamen, gesungenen Ton, nur noch Video-Quasselei auf dem PC – eine Katastrophe.

Am 1. Februar 1995 trafen sich vier Leute zum Singen

Aber lassen wir Corona erst mal Corona sein. Blicken wir lieber auf die Anfänge, was sich bei so einem Jubiläum ja anbietet. Bemerkenswert ist da – wie so oft – dass von dem, was „Outta Limits“ heute ausmacht, was dieser Chor ist und vielen seiner Fans bedeutet, am Anfang noch niemand eine Ahnung hatte. Pfarrer Dr. Gottfried Abrath war es, der Mitte der 90er Jahre im Sog des anbrechenden bundesweiten Gospel-Booms einen solchen Chor auch an seiner Kirche wünschte und am 1. Februar 1995 zu einer ersten Probe einlud. Christian Eichhorn war damals als einziger noch heute Aktiver dabei, als sich vier Leute trafen, um gemütlich auf dem Sofa ein bisschen zu singen – kein Chor, eher ein Singkreis, und keine Spur von dem, was der Chor mal werden sollte.

Alles passt, nichts ist verboten – der Name ist Programm

Gospel war die Grundidee, aber jemand konnte auch einige Akkorde auf der Gitarre. „Das passte natürlich überhaupt nicht“, meint Claudia Eichhorn. Oder passte es doch? Gerade das? Wer weiß. Dieses „passt nicht oder passt doch“, dieses offen sein für alles und alles mischen, auch wenn es vielleicht nicht passt, nichts verbieten und in allen musikalischen Genres und Epochen wildern – all das macht den Chor heute aus (der Name ist halt Programm) und war vielleicht doch schon in der Probe angelegt.

Aber erst mal kam etwa ein halbes Jahr nach der Gründung Jens Keienburg als versierter Kirchenmusiker dazu. Einer, der Klavier spielen kann, was vom mehrstimmigen Gesang versteht und auch von ordentlicher Probenarbeit. Der Chor wuchs, nahm so langsam Formen an und traute sich ein gutes halbes Jahr später erstmals auf die Bühne. Natürlich am Abend vor Fronleichnam. Bei diesem Termin ist es dann ja auch geblieben. Bis zu diesem Jahr, da geht das leider nicht nicht, wegen Coro . . .

Aber davon erst später wieder, ist ja gerade so schön. Denn irgendwann zwischen diesem ersten Auftritt und den großen Konzertabenden, mit denen „Outta Limits“ regelmäßig die rappelvolle Erlöserkirche zum Johlen und Stampfen gebracht haben, hat es diese wunderbare Verwandlung gegeben, die diesen Chor zu einem der gesegnetsten weit und breit gemacht hat. Gesegnet mit vielen tollen Stimmen und begeisterten und willigen Sängerinnen und Sängern. Gesegnet mit mittlerweile drei Chorleitern und vier Pianisten und noch mehr kreativen Köpfen, die Stunden, Tage, Wochen und noch viel mehr in den Chor stecken und ihn zu ihrem ganz persönlichen Ding, zu einer Art Lebensprojekt gemacht haben. So, und nur so kann so etwas funktionieren. Und genau das kann man auch hören, jedes mal, wenn sie auftreten. Nur eben jetzt nicht, wegen Coro . . .

Die Corona-Krise soll den Chor nicht verändern

Aber einen Moment noch. Erst noch ein paar besondere und prägende Begegnungen. Stellvertretend für die vielen aktiven Mitglieder, die den Chor geprägt haben, ist Herbert Frank zu nennen, der 2000 als Pianist dazukam und dem Chor als zweiter Chorleiter auch seinen Stempel aufgedrückt hat – nicht nur weil mit ihm am Klavier erst die Chor-Hymne „Bohemian Rhapdody“ möglich wurde. Sondern auch weil er zum Beispiel Uli Führe für den Chor gewonnen hat – DER Stimmbildungs-Papst in Deutschland, der Outta Limits ebenfalls sehr liebgewonnen haben muss. Jedenfalls ist er einige Male eigens für diesen Chor von Freiburg nach Iserlohn gekommen, um mit ihm zu arbeiten – was für ein Luxus.

Der Chor hat sich oft verändert, es gab Umbrüche, die 25 Jahre waren durchaus bewegt und hatten viele Sternstunden, aber auch einige schwierige Situationen zu bieten. Die Idee und Haltung wurden aber immer weitergetragen.

Apropos Veränderung – und jetzt doch nochmal zu Corona. Nein, das Virus werde den Chor nicht verändern, egal wie lange das Singverbot auch noch gelten mag, sind sich die Limits sicher. „Ich gehe davon aus, dass es danach nahtlos weitergeht“, sagt Herbert Frank. Vielleicht sogar mit ganz neu entfachter Euphorie, bei der auch die probenfaulsten Sänger sagen: „Ich verpasse nie wieder eine Probe, die könnten ja wieder ein halbes Jahr ausfallen.“ Das Virus verdirbt eben nur das Jubiläumsjahr. Jedenfalls das Jubiläumskonzert, weswegen „Outta Limits“ nun einen anderen Weg gehen. Um ihre Anhänger nicht ganz alleine zu lassen, haben sie eine CD mit Live-Aufnahmen aus 25 Jahren zusammenstellt, die einen schönen Querschnitt durch den wilden „Outta-Limits“-Mix bieten, mit dem der Chor sonst auch live begeistert – wie immer am Abend vor Fronleichnam.

Ab 20 Uhr gibt es morgen also diesen „outtaplanmäßigen Halt“. Dann stehen einige Mitglieder vor der Erlöserkirche an der Straße und verteilen im Drive-, Bike- oder auch Walk-In-Verfahren kostenlos CDs.