Paradies für Insekten im Iserlohner Norden wird erweitert

Kalthof/Hennen. Die Initiative „Beepart“ hat es bis ins Finale eines Wettbewerbs geschafft und Partner gefunden.

Es summt und brummt, es krabbelt und wimmelt – auf etwa 15.000 Quadratmetern an der Straße Im Scherling. Dort haben Ulrich Brinckmann und Ralph Göcking eine der Blühwiesen angelegt, die sie, wie berichtet, unter „Bee­part“ vermarkten. 800 Blühpaten, die sich mit den Landwirten die Verantwortung für Umwelt, Natur und Lebensmittel teilen wollen, haben sich seit dem Start vor etwa eineinhalb Jahren bereits gefunden.

Und die Wiesen in Kalthof und Hennen sollen nicht die letzten sein, eine weitere Fläche im Bereich Letteweg am Hennener Ortsausgang soll jetzt eingesät werden. „Da kommen viele Spaziergänger vorbei, auch ein Imker ist in der Nähe“, erzählt Ulrich Brinckmann.

Auch seine Frau Angelika ist mit im Boot, um Lebensraum, Futterquelle, Rückzugsort und Kinderstube für Bienen/Wildbienen und alle anderen Insekten, Schnecken, Nager und Bodenbrüter zu schaffen. Sie erklärt, dass die Fläche Im Scherling derzeit ein wenig „eintönig“ im wahrsten Wortsinne wirke, weil sich die Wilde Möhre in diesem Jahr ausgebreitet hat. Weil die „Beepart“-Verantwortlichen ein speziell gemischtes regionales mehrjähriges Saatgut genutzt haben, bestimmen die weißen Blüten nun das Bild. Doch der Schein trügt: Etwa 50 verschiedene Pflanzen und ebenso viele Tierarten verbergen sich auf dem ehemaligen Acker. „Durch das Wetter ist es im Moment eher ein Dschungel“, sagt Ulrich Brinckmann. Er und Göcking wollen zwar grundsätzlich die Blühwiesen sich selbst überlassen, müssen aber im Herbst einen Teil der 15.000-Quadratmeter-Fläche mähen, weil zu viel Grün sich breit gemacht hatte. Aber: „Das wird kein Kahlschlag“, beruhigt Göcking.

Die Zahl der Paten zeige, sagt Brinckmann: „Die Idee kommt gut an. Es war nicht unsere, aber hier gab es sowas noch nicht.“ Wichtig sei gewesen, dass „es einer macht“. Und Ulrich Brinckmann gesteht, dass er nebenbei auch das geschundene Image der Landwirte ein wenig verbessern wollte. Inzwischen ist „Beepart“ sogar preisverdächtig: Beim Wettbewerb „Näher an der Natur“ der Gartencenter-Kette Kremer hat die Initiative es bis ins Finale geschafft, abgestimmt werden kann bis Ende September. Auch Partnerschaften sind schon entstanden, beispielsweise mit Jana Lewes Fass-Schmiede oder dem Hofmusik-Festival Rheinen.

Noch gibt es Flächen für Paten

Paten können Flächen von einem Quadratmeter bis hin zu 100 Qua­dratmetern für zwei Jahre kaufen. Sie bekommen ein Zertifikat, ab 50 Quadratmetern gibt’s zusätzlich die Blühmischung, die wiederum fünf Quadratmeter füllt und im Garten oder auf dem Balkon ausgesät werden kann. Wer so etwas plane, solle Wert auf regionale Mischungen legen, so die Verantwortlichen. Sie hatten auch mit der Grundschule Hennen Aktionen geplant, die sind aber durch die Pandemie gestoppt.

Mehr zu „Beepart“ gibt es auf den jeweiligen Facebook-, Instagram- und Youtube-Seiten, außerdem unter www.bee-part.de.

