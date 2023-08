Verkehr „Park and Ride“ in Iserlohn: Diese Parkplätze fallen durch

Iserlohn. Der ACE hat das Park-and-Ride-Angebot in Iserlohn unter die Lupe genommen. Für zwei P+R-Parkplätze gibt es besonders schlechte Noten.

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer pendeln täglich zur Arbeit. Die Staus in der Rushhour morgens und abends kosten Zeit und Nerven. Die Verkehrssicherheit leidet und es geht wertvolle Lebenszeit verloren. P+R Parkplätze könnten für viele Pendler die Mobilitätslösung sein, da sie eine Schnittstelle zwischen der Anfahrt in die Stadt im eigenen Pkw und der Weiterfahrt zum Ziel mit dem ÖPNV bilden.

Mehre tausend P+R Parkplätze gibt es in Deutschland. Doch wie sind die Parkplätze ausgestattet? Dieser Frage geht die Clubinitiative des ACE „Kann Deutschland P+R“ nach – so auch in Iserlohn. Harald Döpke, Regionalvorstand NRW und Vorstandsmitglied des ACE-Kreis Hagen-Mark und Roger Zwiehoff, Regionalbeauftragter des ACE für Nordrhein-Westfalen haben sich die P+R Anlagen in Iserlohn angeschaut. Die Ergebnisse der Checks sind sehr unterschiedlich ausgefallen.

„Ich habe im Rahmen der Clubinitiative schon einige P+R Anlagen in NRW angeschaut, die Parkplätze in Iserlohn bieten die ganze Bandbreite von ,durchgefallen’ über ,bestanden’ bis fast ,exzellent’, sagt Zwiehoff. „Die P+R Parkplätze in der Iserlohner Heide und in Kalthof bestehen den Check leider nicht. Es fehlen Stellplatzmarkierungen in der Heide und barrierefrei Parkplätze. Und auch wenn es einen festen Untergrund und eine Beleuchtung gibt, reicht es nicht für die geforderten acht Punkte zum Bestehen.“

Gutes Ergebnis für P+R zum Stadtbahnhof

Die P+R Anlange am Bahnhof in Iserlohn schneidet da deutlich besser ab: 12,5 Punkte stehen am Ende des Checks zu buche. „Leider nicht ,exzellent’.“ Taxi, Carsharing, Bus, Fahrradboxen, E-Ladesäulen, Videoüberwachung und ein barrierefreies WC sind vorhanden. Das sei sehr gut. „Aber leider müssen wir einen Punkt abziehen, weil die Kassenautomaten aus unserer Sicht nicht barrierefrei sind. Und auch die Ladesäulen sind nicht barrierefrei“, erläutert Harald Döpke das Ergebnis.

Der P+R Parkplatz in Hennen kommt auf 8,75 Punkte und besteht damit den Check knapp. „Hier stimmt zumindest die Barrierefreiheit mit Stellplätzen und einem Zugang zum Haltepunkt der Bahn“, ergänzt Harald Döpke. Die Bilanz könnte in Iserlohn also durchaus noch verbessert werden. Da gibt es noch Luft nach oben.

Gerade mit der Einführung des 49-Euro-Tickets kann ein P+R Angebot dazu beitragen, sicher und stressfrei ans Ziel zu kommen, so der ACE. Gleichzeitig werde der Autoverkehr in den Innenstädten reduziert und die Umweltbelastung sinkt.

