Parken in Iserlohn: App-Ticket gelöst, trotzdem Strafzettel?

So einfach geht es: Statt die entsprechende Menge Münzgeld in den Automaten zu werfen, wird der Parkvorgang via App gesteuert.

Iserlohn. Wer unrechtmäßig ein Knöllchen bekommt, kann Widerspruch einlegen. Beim Handyparken gab es allerdings in letzter Zeit Probleme.

Das Parkticket bequem via App auf dem Smartphone lösen, nicht mehr im Portemonnaie nach Kleingeld kramen, sondern bequem online zahlen. Das verspricht das so genannte Handyparken, das seit Mai 2020 über verschiedene Drittanbieter-Applikationen in Iserlohn möglich ist. „Ob ein Auto ein digitales Ticket hat, erkennen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen“, heißt es dazu auf der Homepage der Stadt Iserlohn.

Ein Leser der Heimatzeitung machte aber eine gänzlich andere Erfahrung: Trotz seines nachweislich gültigen Handy-Parktickets kassierte er gleich mehrfach einen Strafzettel, auch dann, als er einen Zettel mit der Botschaft „Ich habe ein Online-Ticket“ hinter die Windschutzscheibe gelegt hatte.

Leser fragt: Wieso ist der Einspruch so kompliziert?

„Als wir uns bei der Stadt gemeldet haben und das nachweisen wollten, haben die uns gesagt, dass wir uns an die Firma wenden müssen“, erklärt der Leser. Und das, obwohl das Knöllchen mit der Möglichkeit zum Widerspruch ja von der Stadt kam. Das hat er jetzt getan, dennoch bleibt die Frage: Wieso ist das so kompliziert?

„Der Vertragspartner ist der Anbieter des Handyparkens, nicht die Stadt“, erklärt das Ordnungsamt auf Nachfrage. Das heißt, der Parkende löst ein Ticket bei dem Anbieter, der die Daten wiederum an die Stadt weitergibt. Über eine Schnittstelle überprüfen die Mitarbeiter dann via Smartphone, ob ein entsprechendes Ticket hinterlegt ist. Wenn es dabei Probleme gibt, also unrechtmäßig ein Strafzettel ausgestellt wird, haben die Nutzer die Möglichkeit, bei den Anbietern eine Bescheinigung anzufordern. Wenn die eingereicht wird, ist die Gebührenzahlung nichtig.

Probleme bei der Daten-Übermittlung bei einem Handyparken-Anbieter

In den vergangenen Wochen habe es bei der Übermittlung vor allem bei einem Anbieter Schwierigkeiten gegeben, so dass gleich drei Fälle wie der unseres Lesers bekannt wurden. Das habe vermutlich eine technische Ursache, beispielsweise durch ein Update. Im Großen und Ganzen gebe es aber nur selten derartige Probleme, so das Ordnungsamt.