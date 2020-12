Parktheater: Highlights im nächsten Jahr

Iserlohn. Geschenktipps zu Weihnachten

Das Kulturleben ruht, und die Sehnsucht nach alten Zeiten, nach stimmungsvollen Besuchen im Parktheater, wächst von Tag zu Tag. Um diese Sehnsucht zu stillen und gleichzeitig die Vorfreude auf das, was nach der aktuellen Schließung kommt, zu genießen, hat das Parktheater viele Geschenkideen zusammengestellt.

„Wir blicken optimistisch in das Frühjahr 2021“ macht Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann Lust, voller Zuversicht und Hoffnung Tickets oder Gutscheine für Theaterveranstaltungen zu verschenken. „So vieles ist dieses Jahr in der Weihnachtszeit ander,s und genau deshalb sollten wir an unseren liebgewonnenen Geschenkritualen festhalten!“ Und dazu gehören nun mal traditionell Theaterkarten im schönen Geschenkumschlag, die unter dem Tannenbaum liegen.

Theater-Team hat schoneine Vorauswahl getroffen

Damit die Auswahl leicht fällt, hat das Parktheater-Team auf seiner Homepage www.parktheater-iserlohn.de unter der Rubrik „Geschenkideen“ einige besonders empfehlenswerte Veranstaltungen unterschiedlichster Stilrichtungen und die beliebten kleinen Weihnachts-Schnupper-Abos zusammengestellt. Christkinder und Weihnachtsmänner können mit dieser Vorauswahl durchatmen: Mit einem Gutschein für den berauschenden Theaterabend, die legendäre Schauspielpremiere, den aufwühlenden Konzertabend oder die packende Musicalshow sorgen sie bei den Liebsten auch in diesem Jahr für strahlende Gesichter unterm Tannenbaum und jede Menge Vorfreude auf Zeiten, in denen man endlich wieder Kultur genießen kann.

Das kommende Jahr hält dafür viele Highlights im Parktheater bereit. Mit Produktionen wie „The Ukulele Orchestra of Great Britain“ (13. Februar 2021), „Babylon Swing“ (27. Februar 2021) und „Das Land des Lächelns“ (11. März 2021) und natürlich vielen mehr haben Schenkende und Beschenkte für die Iserlohner Alexanderhöhe die besten Karten.

Noch an HeiligabendTickets ausdrucken

Selbstverständlich können alle Tickets mit nur wenigen Klicks auch online bestellt werden, die auf Wunsch im kostenlosen Geschenkumschlag direkt nach Hause gesendet werden. Wer lieber persönlich beraten werden möchte, findet in der Stadtinformation Iserlohn das passende Geschenk; denn Tickets für hochkarätige Veranstaltungen, Geschenkgutscheine oder Schnupper-Abos sind immer eine stilvolle und elegante Geschenklösung, die die Lieben auf keinen Fall vergessen und ihnen noch lange in guter Erinnerung bleiben werden, so das Parktheater-Team. Soweit verfügbar, sind alle Tickets noch bis zum 23. Dezember, 15 Uhr, in der Stadtinformation Iserlohn erhältlich. Wer die Karten zugesendet haben möchte, sollte sicherheitshalber bis zum 19. Dezember, 13 Uhr, die Bestellung tätigen. Online-Tickets sind auch noch an Heiligabend unter www.parktheater-iserlohn.de buchbar. Dort kann man sich die Lieblingsplätze aussuchen, sofort zu Hause ausdrucken und unter den Tannenbaum legen - einfacher und mehr „last minute“ geht es nicht.