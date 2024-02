Parktheater Iserlohn: Das Spiel um die Frage der Verantwortung

Iserlohn Das Tournee-Theater Thespiskarren bringt Dürrenmatts Komödie schnörkellos und doch unterhaltsam-anregend auf die Bühne des Parktheaters.

Der Autor selbst hat in „Friedrich Dürrenmatt interviewt Friedrich Dürrenmatt“ beklagt, sein Bühnenstück „Die Physiker“ werde immer inszeniert statt interpretiert: Im vollbesetzten Parktheater Iserlohn war am Freitagabend jedenfalls genug Publikum, das sich seine Gedanken machen konnte über die Inszenierung und die Interpretation. Zumal die Aufforderung, ja fast Warnung, die in dem Stück steckt, vielleicht gerade so aktuell wie lange nicht mehr ist.

Wie Reisende im falschen Zug

„Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden“, lässt Dürrenmatt den Protagonisten, den Physiker Möbius, sagen. Möbius (Peter Bause) hat sich in ein Irrenhaus einweisen lassen. Er sieht dies als einzigen Ausweg, um die Menschheit vor seiner Entdeckung, der alles erklärenden Weltformel, zu retten. Im Sanatorium, einer alten Villa, trifft Möbius auf die beiden Mitpatienten Beutler (André Vetters) und Ernesti (Stephan Bürgi), die sich für Isaac Newton und Albert Einstein halten – oder das zumindest vorgeben. Oder sind sie doch nur hinter Möbius‘ Entdeckung her? Das bleibt lange offen, zumal auch die Irrenärztin Mathilde von Zahnd (Helena Büttner) sagt: „Für wen sich meine Patienten halten, bestimme immer noch ich!“

Drei Krankenschwestern lassen ihr Leben

Dürrenmatt selbst hat die drei Physiker einmal als „Reisende, die in den falschen Zug gestiegen, nach hinten rennen, um so doch noch den Ort zu erreichen, von dem sich der Zug in rasender Fahrt immer weiter entfernt“ beschrieben.

Drei Krankenschwestern der Heilanstalt rafft es in den zwei Akten dahin, alle durch die Hände der drei Insassen ins Jenseits befördert. Was zum Spiel um Verhüllung und Enthüllung gehört. Und den Kriminalinspektor (Christian A. Hoelze) sich fragen lässt: „Bin ich eigentlich verrückt?“ Und wie lassen sich gefährliche von ungefährlichen Menschen unterscheiden?

Das Ensemble des Tourneetheaters Thespiskarren spielt im nahezu ausverkauften Iserlohner Haus schnörkellos, und das tut dem Stück gut, das Dank der schauspielerischen Leistung dennoch unterhaltsam bleibt. Kleiner Funfact: Geht es um die Ermordung einer der Krankenschwestern, erklingt die stechende Melodie der aufschreienden und Streicher aus Hitchcocks „Psycho“.

Ging es Dürrenmatt Anfang der 1960er Jahre im angefangenen Atomzeitalter um die Verantwortung der Forschung für die Konsequenzen ihrer Entdeckungen, lässt sich das aktuell gut verallgemeinern: Es geht um die Verantwortung allen Handelns, von jeder Person.

Dass das Stück immer noch ein Klassiker offenbar auch in Schulunterricht ist, ließ sich auch am Publikum erkennen: Parktheater-Mitarbeiterin Miriam Engelmann begrüßte zu Beginn gleich Gruppen von vier Schulen.

