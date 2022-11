Parktheater Iserlohn: Eindrücke vom kleinen Vampir

Pünktlich zur Grusel-Nacht Halloween gab es am Sonntag im Parktheater für kleine und große Zuschauer das Stück "Der kleine Vampir" nach den Büchern von Angela Sommer-Bodenburg zu sehen.

Iserlohn. Das Parktheater in Iserlohn zeigte vor zum Teil verkleideten Publikum den kleinen Vampir. Darum war das Stück für Kinder so interessant.

Uuhhh, ahhh, uhhh – so hört sich Applaus auf gruselig an: Begeistert feierten die zum Teil verkleideten Besucher im Parktheater in Iserlohn den kleinen Vampir Rüdiger (Christian Zell) und seinen Menschenfreund Anton Bohnsack (Chris Carsten Rohmann), deren nicht ganz alltägliche Beziehung so manche Irrungen und Wirrungen überstehen muss.

Am Ende zeigt sich auch in diesem Fall: Freundschaft überwindet Vorurteile und kennt keine Grenzen – selbst nicht die zwischen Leben und Tod. Das Westfälische Landestheater brachte das Stück „Der kleine Vampir“ in der Inszenierung von Kristoffer Keudel nach den bekannten Kinderbüchern von Angela Sommer-Bodenburg auf die Bühne und zeigte damit einen Stoff, der schon vielen Eltern bestens vertraut war.

Da die Szenen auf offener Bühne umgebaut wurden, boten sich den Kindern interessante Einblicke, wie so etwas im Eiltempo gelingen kann, außerdem wurde so die Spannung gebrochen und Ängste kamen gar nicht erst auf. Danach ging es für alle beschwingt nach Hause. Auch hier konnten die kleinen Gespenster, Zauberer und Vampire ihr gruseliges Heulen hören lassen – geübt hatten sie im Parktheater ja genug.

