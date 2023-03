Parktheater Iserlohn: „Eine Komödie in der Komödie“

Iserlohn. Schon bei den Vorbereitungen von „Weiße Turnschuhe“ im Parktheater Iserlohn ging viel schief. Es war ein Omen für den Start der Vorstellung.

„Eine Komödie in der Komödie“, so beschrieb es am Sonntagabend Niels Gamm, Leiter des Parktheaters in Iserlohn. Denn die Vorbereitungen für die Vorstellung von „Weiße Turnschuhe“, der neuesten Komödie von Regisseur René Heinersdorff, liefen alles andere als glatt: Teile der Requisite kamen nicht an, und so musste unter anderem ein Rollator aus dem Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn ausgeliehen werden. Und auch der Aufbauplan ging verloren, berichtete Gamm vor dem Stück: „Die Technik hat den ganzen Tag unermüdlich geschuftet, um das hier heute Abend möglich zu machen.“ Der Start in den Tag war auch ein Omen für den Verlauf des Abends . . .

Denn so richtig zünden wollte der „Weiße Turnschuh“ nicht. Die Geschichte ist recht schnell erzählt: Günter Keller – gespielt von Schauspieler Claus Wilcke – ist 74 Jahre alt, lebt allein in seiner schicken Mansarden-Wohnung im fünften Stock und treibt jeden Tag Sport mit seinem 25 Jahre jüngeren Nachbarn Max. Als sein Sohn Kai, den er nicht so häufig sieht, auf der Matte steht und von seiner Insolvenz berichtet, weiß er sofort: Das kann nichts Gutes bedeuten. Und in der Tat: Kurz darauf steht Sylvia Weber, Gutachterin der Krankenkasse, vor der Tür – Kai hat für ihn eine Pflegestufe beantragt. Und schon geht das wirre Spiel voller Täuschungen und Missverständnissen los.

Lachen fällt schwer im Parktheater Iserlohn

Wer schon einmal eine Komödie von René Heinersdorff gesehen hat, weiß: Lacher sind vorprogrammiert. Doch am Sonntag bleiben sie zum Großteil aus. Die Charaktere sind so stark überzeichnet, dass sie einer Karikatur gleichen und Identifikationspunkte ausbleiben.

Und überhaupt fragt man sich, welche Botschaft „Weiße Turnschuhe“ eigentlich übermitteln will. Zwischen den Macho-Sprüchen des 74-jährigen Seniors und den Ambitionen der Krankenkassen-Prüferin, Kai Keller reinzulegen, kommt dann die „Moral“, dass die Krankenhäuser zu wenig Geld haben und man die Kranken besser in den Büros der Versicherungen unterbringen würde, etwas platt daher. Ein Blackout der Schauspielerin ist da noch der menschlichste Punkt des Abends, können sich die Zuschauenden doch perfekt in diese Situation hineinversetzen.

Großen Applaus bekommt das Ensemble dennoch – vor allem Claus Wilcke, der sich noch einmal persönlich an das Publikum wendet: „Wir müssen positiv denken, diese Krise werden wir auch überstehen. Ich wünsche mir Frieden für alle!“

