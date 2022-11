Parktheater Iserlohn: Laiengruppe „[pu:r vu]“ startet durch

Die Theatergruppe „[pu:r vu]“ bereitet sich für Auftritte in Iserlohn vor.

Iserlohn. Drei Jahre musste die Laientheatergruppe „[pu:r vu]“ aus Iserlohn wegen Corona pausieren. Jetzt proben sie wieder. Das erwartet Zuschauer bald.

„Es war eine lange Durststrecke“, sagt ein positiv gestimmter Bernd Nobst (Regie) bei einer der jüngsten Proben der Laientheatergruppe „[pu:r vu]“ im Studio des Parktheaters in Iserlohn – doch die ist nun endlich vorbei, nach fast drei Jahren Corona-Pause soll es wieder los gehen. Proben sind dabei das eine, doch will die Gruppe vor allem wieder eins: Zurück auf die Bühne, Spielen – und endlich auch wieder interagieren mit einem Publikum.

Am Freitag, 11. November soll es nun soweit sein. Dann feiert „Der Tod und das Mädchen“ Premiere. Weitere Vorstellungen soll es am 12., 13., 18., 19. und 20. November geben. Der Vorverkauf ist eröffnet. „Die Proben waren schwierig“, erzählt Nobst weiter. Keiner habe gewusst, wann, wie und unter welchen Auflagen am Ende gespielt werden dürfe.

Theatergruppe aus Iserlohn plant Stück schon lange

Nun aber der Blick nach vorne. „Das Stück hatten wir schon lange auf der Agenda“, sagt Nobst. „Es geht um Schuld, Sühne und Vergebung.“ Und dies offensichtlich im fliegenden Wechsel. Drei Charaktere auf einer ständigen Gefühlsachterbahn versprechen er und Stefan Schüttler, der den Dr. Miranda spielen wird, im Gespräch. „Das war sehr herausfordernd und hat unglaublich Spaß gemacht.“

„Der Tod und das Mädchen” nach Ariel Dorfmann spielt in einem nicht näher bekannten Land, das nach einer langen Zeit der Diktatur wieder demokratisch regiert wird. In einem Haus am Meer treffen drei Personen aufeinander: Der Rechtsanwalt Gerardo (Benjamin Böhm) ist gerade von der Regierung zum Vorsitzenden eines Ausschusses ernannt worden, der Folterungen während der Diktatur untersuchen soll.

Karten für die Aufführung in Iserlohn

Paulina (Elli Trost), seine Frau, ist ein Opfer dieser Folterungen gewesen. Rein zufällig bekommen sie Besuch von einem Dritten: dem Arzt Roberto Miranda (Schüttler), an dessen Stimme Paulina ihren Folterknecht zu erkennen glaubt. Gegen den Willen ihres Mannes überwältigt sie den Gast, fesselt und bedroht ihn mit einer Waffe, um dadurch ein Geständnis zu erzwingen.

Neben erwähnten Schauspielenden gehören bei „Der Tod und das Mädchen“ noch Tristan Schulz (Souffleur) und Jürgen Buth (Licht/Technik) zum Team. Karten gibt es zum Preis von zwölf Euro unter ticketservice@purvu.de, unter 0176/98101309 oder bei Süßwaren-Spirituosen Wohlfromm.

