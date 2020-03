Parktheater Iserlohn: Nachholtermine im Herbst

Iserlohn. Wer verhindert ist, erhält einen Gutschein

Bis zum 19. April finden wie berichtet keine Veranstaltungen im Parktheater statt. Nach dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“ sollen jedoch alle Vorstellungen im Herbst nachgeholt werden. Folgende Veranstaltungen der kommenden Wochen konnten verlegt werden:

• Dr. Jekyll & Mr. Hyde: Samstag, 12. September, 20 Uhr

• „Alpin Drums“: Freitag, 18. September, 20 Uhr

• Der kleine Rabe Socke: Sonntag, 20. September, 15 Uhr

• „Die Feisten“: Montag., 21. September, 20 Uhr

• Andreas Rebers: Donnerstag, 24. September, 20 Uhr

• „Das Mitsingding“: Freitag, 25. September, 20 Uhr

• „Chaplin - Das Musical“: Sonntag, 4. Oktober, 19 Uhr

• Andreas Hering: Dienstag, 6. Oktober, 20 Uhr

• Sebastian Pufpaff: Samstag, 10. Oktober, 20 Uhr

• Nils Holgersson: Sonntag, 1. November, 15 Uhr

Bereits gekaufte Karten und Abo-Ausweise behalten ihre Gültigkeit. Sie müssen dringend aufbewahrt und bei den Veranstaltungen zur Kontrolle vorgelegt werden. Falls Kunden an dem neuen Termin verhindert sind, bietet das Parktheater als Ersatz einen Gutschein an. Die Besucher werden gebeten, für den Tausch ihre Tickets oder Abo-Ausweise mit ihren Wünschen und Adressangaben ausschließlich per Post an das Kulturbüro zu senden. Die Abwicklung wird aufgrund der derzeitigen Arbeitssituation einige Tage in Anspruch nehmen – das Parktheater-Team bittet um etwas Geduld und Nachsicht.