Parktheater Iserlohn: So begeisterte Comedian Ill-Young Kim

Iserlohn. Comedian Ill-Young Kim war zu Gast im Parktheater Iserlohn. Er erklärte, warum er sich an Karneval nicht mehr als „Batman“ verkleiden kann.

Da steht er auf einmal wieder so, als wäre nichts gewesen. Vor rotem Hintergrund und dramatischer Musik betritt er die Bühne, bevor er wie einst vor einer Menschenmenge monologisiert. Ill-Young Kim steht dort unter Applaus und winkt den Leuten zu, aber diesmal hält er keine Reden, die an einen Diktator denken lassen, sondern hat ein Comedy-Programm in petto? Der Name ist eben nur ähnlich wie der von Kim Jong-Il, der von 1994 bis 2011 Diktator Koreas war. Das passiert dem Kölner öfter. Im Parktheater in Iserlohn sprach er von Verwechslungen im Alltag und warum seine Kinder eine interessante Nationalitäten-Mischung im Blut haben.

Comedian war im Tatort und in „Die Wanderhure“ zu sehen

Der Comedian südkoreanischer Abstammung kam manchen Zuschauern in den Reihen vielleicht bekannt vor, denn er moderierte Sendungen auf Viva II und spielte im TV-Hit „Die Wanderhure“ und auch in einer Tatortfolge mit. Darum sollte es am vergangenen Freitagabend aber nicht gehen. „Iserlohn, das erinnert mich hier an einen nordkoreanischen Parteitag. Dazu passt auch fast meine Frisur von der meine Mutter direkt sagte, dass ich aussehe wie Hitler“, gab es zur Begrüßung. Der hippe Schnurrbart soll hingegen eher an Pablo Escobar erinnern. Kim ist ein wandelbarer Mann. Anders ist es kaum zu erklären, dass Leute in Restaurants ihn gerne für einen Mitarbeiter halten.

Auch der 49-Jährige ist froh, wieder auf der Bühne stehen zu können, denn der Lockdown durch Corona ging auch an ihm nicht spurlos vorüber mit zwei Kindern daheim. „Ich habe ein unfreiwilliges Studium zum Lehrer gemacht. Bei uns herrschten Zustände wie in einem nordkoreanischen Arbeitslager.“ Generell sei die Pandemie eine interessante Zeit für jemanden mit seinem Aussehen gewesen. Ständig für einen Chinesen gehalten zu werden, hatte in der Pandemie keine Vorteile. In der Karneval-Hochburg wird er wohl auch längere Zeit nicht mehr als „Batman“ verkleidet rumlaufen können.

Aufregende Familiendramen im Parktheater Iserlohn

Seine Kinder hätten es auch nicht leicht, haben sie doch polnische Wurzeln mütterlicherseits. So werden die Autos vorher fotografiert, bevor sie geklaut werden. Da werden beim Besuch der Großeltern in Danzig natürlich kulturelle Missverständnisse vorprogrammiert. „Wenn der Opa zeigt, wie man Fliesen anständig verlegt, will mein Elfjähriger die kaputt schlagen.“

Kim begeisterte das alterstechnisch bunt gemischte Publikum die meiste Zeit und sorgte im circa zur Hälfte gefüllten Theatersaal für viel Gelächter und gelegentlichen Applaus.

Gute Unterhaltung, obwohl nicht alle Witze zündeten

Allerdings wollten manche Witze auch nicht zünden, die sich vor allem mit der Popkultur auseinandersetzten und ein entsprechendes Vorwissen voraussetzten. Klischeebehaftete Gags, die sich beispielsweise um die Hunde essenden Asiaten drehten, kamen beim Publikum schon besser an. Gerade in der zweiten Hälfte wirkte das Programm weniger strukturiert und zeichnete sich durch thematische Sprünge aus, die einen roten Faden vermissen ließen. Auch die Lacher fielen dort geringer aus. Insgesamt sorgte der Kölner dennoch für einen unterhaltsamen Abend, der noch für angeregte Gespräche unter den Besuchern im Anschluss sorgte.

Derzeit arbeitet Kim an seinem zweiten Solo-Programm und macht zusammen mit Masud Akbarzadeh außerdem den Podcast „Persisches Kimchi“.

