Parktheater Iserlohn zeigt den sympathischsten Tod überhaupt

Iserlohn. Angelehnt an den Roman von Thees Uhlmann zeigt das Parktheater Iserlohn „Sophia, der Tod und ich“. Das Publikum fühlt noch nach dem Stück mit.

Wer ein gutes Buch gelesen hat, kennt dieses Gefühl vielleicht: Stundenlang lässt einen der Schmöker nicht los, die Zeit verfliegt, aber eine Seite nach der anderen muss einfach verschlungen werden. Und dann ist es aus. Kein Wort ist mehr übrig und eine Leere macht sich im Inneren breit.

Vielleicht gepaart mit einer Prise Traurigkeit ganz weit hinten irgendwo. Minutenlang hält dieser Zustand an. Klare Gedanken lassen sich nur schwer fassen, der Körper sitzt einfach da, ohne Drang zur Bewegung. Dieses und viele andere Gefühle hinterließ „Sophia, der Tod und ich“, das im Parktheater Iserlohn gezeigt wurde, beim Publikum. Grund dafür war eine sehr intime Vorstellung, die auch den Darstellern offensichtlich eine Menge abverlangte.

Das Stück, basierend auf dem Roman von Thees Uhlmann fängt bereits unkonventionell an, denn es gibt nicht diesen typischen „Licht aus, Spot an“-Moment. Wer den Löbbecke-Saal betritt, findet bereits Darsteller Henner Momann in T-Shirt, Boxershorts und Socken auf der Bühne.

Was zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist: Das Stück hat bereits begonnen. Momann ist bereits in der Rolle des namentlich nicht genannten Protagonisten, der auf der Bühne sein Wohnzimmer hat mit Sofa und Kühlschrank, der randvoll mit Bier ist. „Möchten Sie ein Bier?“, fragt er jeden Gast, der den Raum betritt. Da sagt kaum jemand nein. Ein gratis Pils zu Beginn einer Vorstellung? So kann ein Abend beginnen.

Familiäre Atmosphäre macht die Geschichte umso ergreifender

Zur Geschichte: Momann spielt einen Mann Ende Dreißig, der neben Fußball und Bier offenbar nur wenige Leidenschaften im Leben hat. Beim Altenpfleger plätschert der Tag scheinbar einfach vor sich hin. Momann spielte diesen „Er“ sehr überzeugend auf der Bühne und sorgte für eine sehr familiäre Atmosphäre, die auch durch den nicht vorhandenen Einstieg erzeugt wird. Durch die Interaktion mit dem Publikum ist der sympathische Mann sofort ein Teil des Publikums. Umso schockierender dann, dass das Stück nach drei Minuten hätte vorbei sein können.

Denn der Tod (gespielt von David Meyer) ist plötzlich da und schenkt seinem Opfer nur drei Minuten bis die Kerzen ausgepustet werden sollen. Aber etwas läuft schief und das gefährdet sogar den Arbeitsplatz des Todes, denn nicht nur ein Konkurrent buhlt um den Job, sondern mit dem spontanen Klingeln an der Tür durch Sophia (Anika Baumann) ist auf einmal auch noch die Ex-Freundin des Erzählers Teil der Geschichte.

Die temperamentvolle Frau möchte den Erzähler zum immer wieder aufgeschobenen Besuch bei seiner Mutter abholen. Schnell wird bei den Interaktionen klar: Hier sind noch immer Gefühle vorhanden.

Der Tod geht mit aufs Saufgelage

Da der Tod nicht unsichtbar ist und die Präsenz dieser unbekannten Person im Leben des Erzählers irgendwie erklärt werden muss, wird er einfach Teil des Duos und findet immer mehr Gefallen an diesem „Leben“, das er sonst immer beendet. Er gewährt seinem Kandidaten ungesagt einen Aufschub, der nicht nur in einem Saufgelage in einer Kneipe enden soll. Vielmehr soll der Erzähler die Chance haben, seinen siebenjährigen Sohn, der aus einer kurzen Liebelei entstand, zumindest einmal im Leben sehen zu können. So brechen „Er“, der Tod, Sophia und die Mutter gemeinsam nach Süddeutschland auf. Auf der Bühne entwickelt sich ein Roadmovie.

Anika Baumann, Henner Momann und David Meyer haben ein fast durchgängig lustiges und sehr berührendes Bühnenstück kreiert. Der Tod zeigt eine fast schon kindliche Freude an den gewöhnlichsten Dingen, wie Erdbeermarmelade, die mit großen Löffeln genascht wird oder einer Flasche Maggi, die kurzerhand heimlich auf ex getrunken wird.

Baumann und Momann glänzen mit ihrer Chemie. Aber es sind vor allem die stillen Momente, die besonders berühren. Wenn das Licht gedimmt und das Publikum mit den Worten und Emotionen der Darsteller kurz alleine gelassen wird. Hier hilft es auch, dass das Stück ohne eine Pause auskommt, um diesen Effekt zu verstärken. Das zeigt sich auch im fulminanten Finale.

Darsteller wirken auch beim Abschied noch mitgenommen

Ein Happy-End gibt es nicht, der Protagonist findet sich damit ab, dass er offiziell an einem unerkannten Herzleiden sterben soll und der Abschied von „Ihm“ und Sophia fällt tränenreich aus.

Dafür müssen Momann und Baumann offenbar an einen dunklen Ort gehen, um diese Emotionen auf die Bühne bringen zu können. Auch nach minutenlangem tosenden Applaus sind die beiden Darsteller noch sichtlich mitgenommen und können die Szene nicht einfach abschütteln. So wie das Publikum.

„Das war die volle Bandbreite der Gefühle“, „Das war ein toller Abend“, „Es war schön, dass wir involviert wurden. Es regt zum Nachdenken an und heute denken wir auch an jemanden, den wir verloren haben“, heißt es nach dem Stück aus dem Publikum. Ein Paar kam sogar extra aus Bielefeld angereist. Auch sie wird das Stück auf der Rückfahrt noch begleitet haben.

