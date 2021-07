Passanten loben Iserlohner „Kids und Kunst“-Aktionen

Der Tanz-Workshop in der Reformierten Kirche unter dem Titel „Augen zu und Tanzen“ bei der Tanz- und Theaterpädagogin Cäcilia Färber aus Wien war einer der Höhepunkte in der dritten Ferienwoche.

Iserlohn. Fantasievolle Tanzdarbietungen und kreative Waldstadt-Wandgestaltungen der Iserlohner Ferienkinder beleben die Iserlohner Innenstadt.

Zu flotten Beats und Grooves bewegten sich die Mädchen im Ferien-Tanzworkshop in verschiedenen Choreographien unter dem Titel „Augen zu und Tanzen“ bei der Tanz- und Theaterpädagogin Cäcilia Färber aus Wien. In der Reformierten Kirche entwickelten sie spielerisch eigene Tanzfiguren, die sie mit fantasievollen Gesten unterfütterten. Einige von ihnen brachten Erfahrungen aus dem Ballett oder verschiedenen Sportkursen mit. „Ich tanze professionell“, berichtete die achtjährige Mia-Sophie stolz von ihren Erfahrungen als Funken-Mariechen bei den Hennener Karnevalisten. „Es macht total viel Spaß, sich zusammen im Kreis zu bewegen.“

Die siebenjährige Charlotte aus Hemer pflichtete ihr bei und erzählte von ihren ersten Balletterfahrungen. Ihr gefallen auch die spielerischen Einlagen zwischendurch, ob in der Reformierten Kirche oder auf Spielflächen in der Innenstadt. Auch die neunjährige Clarissa aus Hagen erzählt stolz, dass sie bereits zwei Jahre Ballett getanzt hat.

Nach diesem Workshop will sie noch einen Hip-Hop-Kurs in Hagen anschließen. „Es ist total cool, in dieser schönen Kirche zu tanzen“, lobt sie das Ambiente, in die ab und zu Leute schmunzelnd reinschauen. Ein stiller Beobachter dieser Tanzaktivitäten ist die Eselfigur der Weihnachtskrippe der Versöhnungskirchengemeinde. Er gibt dem Ganzen eine spielerische Note in dieser besonderen Spielstätte.

Bunte Truppe zaubert Passanten Lächeln ins Gesicht

Ballett-Erfahrungen bringt auch die achtjährige Laura aus Hennen mit, die mit Feuereifer mitmacht. Auch die siebenjährige Edda aus Hemer fühlt sich in diese Runde wohl und berichtet, dass sie in dieser Woche neue Tanzfreundinnen gefunden hat. „Mein Papa ist fast 70 und der geht noch weiter runter“, muntert die Tanzpädagogin ihre Ferienkinder auf, gewisse Bewegungsabläufe zu optimieren. Das lassen sich die Mädels nicht zweimal sagen.

Groovend, tanzend und klatschend lief die Truppe an mehreren Tagen durch die Innenstadt und zauberte manchem Passanten ein Lächeln ins Gesicht. Sie tanzten ausgelassen zu Lieblingsliedern wie „Check it out“ von Taylor Swift, Miriam Makebas „Pata Pata“ oder „Prickly Pear“ vom Portico Quartet.

Auf dem Wochenmarkt applaudierten Mittwoch junge und ältere Besucher der Truppe für ihre tänzerischen Darbietungen, ebenso wie am Strandgarten auf dem Alten Rathausplatz oder in der Westertor-Passage, wo andere „Kids und Kunst“- Gruppen unter Anleitung der Künstlerin Lorina May in drei Wochen ihr Gesamtkunstwerk fast vollendeten: ihr Waldstadt-Bild mit der typischen Hügellandschaft an der Wand und Bäumen an den verschiedenen Pfeilern.

„Allein heute hatten wir 88 positive Rückmeldungen von Passanten über unsere Gestaltung der Westertor-Passage“, erzählte Lorina May am Donnerstag, einen Tag vor der offiziellen Fertigstellung des Waldstadtmotivs durch ihre dadurch hoch motivierten Ferienkinder. „Das muss man mal drei nehmen bei drei Wochen“, zeigt sie sich stolz auf das positive Echo.

Im Rahmen der drei Workshops „Waldstadt-Street-Galerie“ gestaltete sie in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro und Betreuern des Kinder- und Jugendrates mit Ferienkindern die Wand und die Pfeiler der Passage, die früher immer wieder durch Schmierereien zum öffentlichen Ärgernis wurde.

„Ist das schön, hoffentlich wird das Bild nicht wieder durch Schmierfinken zerstört“, wünscht sich Margot Roth aus Hemer. Und ihr Gatte Herbert regt den Einsatz von Überwachungskameras an. „Das ist wirklich mal ein Lichtblick“, freut sich auch Reni Eckern aus der Treppenstraße an den kreativen Aktivitäten der Kinder, die durch die professionelle Begleitung die Westertor-Passage aufwerteten. „Ich finde das super, dass sie sowas in der Gemeinschaft machen. Die Schmierereien vorher haben einen immer wieder deprimiert.“

