Pastoralverbund Iserlohn lädt zum Fest der Begegnung ein

Iserlohn. Der Pastoralverbund Iserlohn lädt zum Tag der Begegnung in St. Aloysius ein. Das ist neben einer Messfeier geplant.

Einst stand in unmittelbarer Nähe zur St. Aloysius Kirche das Haus der Begegnung. In Erinnerung daran und um Gemeinschaft zu leben, lädt der Pastoralverbund Iserlohn am 10. September zum Tag der Begegnung in St. Aloysius ein. Bereits zum vierten Mal findet die Veranstaltung, die zuletzt 2019 vor der Corona-Pandemie durchgeführt wurde, statt.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohner Sommerklänge starten mit „Alle meine Entchen“ +++

Passend lautet diesmal das Motto „Gemeinsam“, soll doch schließlich die Gemeinschaft gepflegt und rund um die Messfeier mit Pfarrer Dietmar Schulte ein schöner Tag verlebt werden. Gruppen und Vereine sowie das Gemeindeleitungsteam bereiten Aktionen vor, die gemeinsames Handeln und Tun stärken und zum Mitmachen einladen. Sogar an einer Kochgruppe unter fachkundiger Leitung dürfen sich Interessierte beteiligen.

Konrad Dickhaus und Riko Uhlmann vom Gemeindeleitungsteam erklären beim Pressetermin mit der Heimatzeitung: „Wir wollen miteinander reden, uns miteinander freuen, singen, beten, kochen, essen, spielen, Schönes erleben, staunen und mehr!“

Alle Gruppen der Gemeinde präsentieren sich

Bereits um 9.30 Uhr treffen sich am 10. September die verschiedenen Vorbereitungsgruppen. So wird es beispielsweise unter Anleitung von Thomas Herr eine Kochgruppe geben, die zusammen eine Gemüsesuppe zubereitet wird. Des Weiteren treffen sich Ehrenamtliche, die sich um den Aufbau des Festes kümmern, und die Liturgiegruppe, die sich für den Gottesdienst verantwortlich zeichnet. Um 11.15 Uhr beginnt dann der Familiengottesdienst in der Kirche.

Im Anschluss, ab etwa 12.15 Uhr, startet das große Fest rund um St. Aloysius und das Forum Pankratius mit gemeinsamen Essen und Besuch der einzelnen Stationen. Alle Gruppen der Gemeinde präsentieren sich am Festtag mit Aktionen und bringen sich so ein. Der Junge Chor gestaltet die Messfeier mit und lädt am Nachmittag ab 14 Uhr zum gemeinsamen Rudelsingen ein. Daran beteiligt sich ebenfalls das Collegium Vocale.

+++ Auch interessant: Volkshochschule Iserlohn: Das ist das neue Programm +++

Die kfd St. Aloysius bietet eine Rallye rund um und in der Kirche an. Der Kindergarten organisiert die Kinderbelustigung unter anderem in Form von Kinderschminken. Mit einem Infostand vertreten sein wird die Präventionsgruppe. Aber auch alle weiteren Gruppen zeigen auf Infowänden ihre Angebote. Die KAB kümmert sich um den Grillstand, während das Keniateam und Frühschicht ebenfalls etwas fürs leibliche Wohl vorbereiten.

Derzeit läuft schon eine Umfrage zur Erfassung der Besucherzahlen. In der Kirche und im Pfarrbüro liegen dazu Anmeldezettel aus. Anmeldungen für die Kochgruppe und für einige andere Aktivitäten sind ab sofort auch bei Konrad Dickhaus telefonisch unter 02371/63035 oder per E-Mail an konrad.dickhaus@t-online.de möglich.

Ein weiteres Highlight haben sich die Organisatoren noch zum Tag der Begegnung einfallen lassen: Erstmals findet ein Fotowettbewerb statt. Dieser steht unter Thema „Bewahrung der Schöpfung“. „Wir lieben unsere Erde, die Berge, das Meer, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen. Wir ahnen und wissen, wie Vieles in Gefahr ist. Ein Foto kann das Bewusstsein schärfen“, so lautet die Idee hinter dem Fotowettbewerb. Mit den eingesendeten Fotos soll die Schönheit der Natur aber auch ihre Anfälligkeit dokumentiert werden.

Teilnehmen darf daran jeder. Die Fotos sollten entweder bis zum 4. September in digitaler Form an Fotowettbewerb-Aloysius@t-online.de geschickt oder mit Namen und Adresse im Pastoralverbundsbüro, Hohler Weg 44, eingereicht werden. Namhafte Fotografen bilden dann eine Jury, die drei Gewinner kürt. Diese werden am Tag der Begegnung bekanntgegeben und die Gewinnerfotos zusammen mit den anderen Einsendungen präsentiert. Den Gewinnern winken Gutscheine aus dem Eine-Welt-Laden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn