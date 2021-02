PC fürs Homeschooling: Odyssee einer Hartz-IV-Empfängerin

Iserlohn. Ein Antrag über Zuschüsse für einen Laptop für ihren Sohn wird trotz Homeschooling-Bedarf abgelehnt. Nun steht sie wohl wieder ganz am Anfang.

Es ist eine der Wochen zwischen März und April 2020, als eine Hartz-IV-Empfängerin aus Iserlohn, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, einen Antrag beim hiesigen Jobcenter stellt. Die Schule ihres Sohnes, der im Sommer in die 11. Klasse kommen sollte, hatte erklärt, dass er für die Oberstufe zwingend ein geeignetes internetfähiges Endgerät benötigen würde. Da dies in dem betroffenen Haushalt nicht vorhanden ist, stellt sie eine Zuschussantrag.

Zur Erinnerung: Zum 16. März 2020 wurden in NRW erstmals coronabedingt Schulen geschlossen. Seither geht es hin und her, Homeschooling hielt Einzug, auch aktuell sind die Schulen wieder dicht. „Der Antrag wurde dann am 30. Juni abgelehnt“, sagt Klaus Stinn, Vorsitzender des Fördervereins der Werkstatt im Hinterhof, der sich für die Belange der Frau einsetzt und auch an Bürgermeister Michael Joithe geschrieben hat, damit der sich in der Sache einsetzt.

Laut Klaus Stinn nämlich sei dies kein Einzelfall. In dem Brief an Michael Joithe ist von „abertausend Fällen“ die Rede, die derzeit die Sozialgerichte beschäftigen würden. Beim Homeschooling, so scheint es, wurden jene Menschen vergessen, die aufgrund ihrer sozialen Situation ohnehin mit am schwersten unter der Krise leiden.

Wie in dieser Zeitung berichtet, ist die Problematik auch unter anderem von der Martin-Luther-Hauptschule bekannt, wo es bei den Haushalten der Schüler in vielen Fällen an Endgeräten mangelt und man notgedrungen aber erfolgreich Lösungen erarbeitet hat, Distanzunterricht per Handy durchzuführen. Auch andere Schulen hatten den Mangel an Endgeräten bei Schülern als großes Problem ausgemacht, dem oft nur mit (privaten) Leihgeräten und viel Engagement entgegengewirkt werden kann.

Jobcenter weigern sich, die Kosten zu übernehmen

„Bisher haben nahezu alle Jobcenter bundesweit (...) keine Bewilligung für die Kosten von Laptops erteilt. Bei den Sozialgerichten stapeln sich die Klagen. (...) Trotz des Urteils des Landessozialgerichtes NRW vom 22. Mai 2020 weigern sich die meisten Jobcenter – so auch in Iserlohn – die Kosten zu übernehmen“, schreibt Stinn.

Für die erwähnte Frau und ihren Sohn indes war ihre Odyssee mit der Ablehnung des Hilfsantrages nicht zu Ende. Eine gute Woche nach der Absage durch das Jobcenter legt sie Widerspruch ein. „Am 8. September“, erklärt Klaus Stinn, wurde auch der abgelehnt. Seit dem 14. Oktober beschäftige der Fall nun das Sozialgericht in Dortmund, sagt Stinn.

Eine Nachfrage beim Iserlohner Jobcenter ergibt, dass die bürokratischen Mühlen trotz Homeschooling-Bedarf nur langsam mahlen: „Vor dem 1. Januar 2021 sah das Sozialgesetzbuch II die Übernahme von einmaligen Sonderbedarfen nicht vor. Daher konnten Kosten für die Anschaffung digitaler Endgeräte grundsätzlich nicht übernommen werden“, schreibt Pressesprecherin Karolin Kötzsch. „Im Übrigen sollten etwaige diesbezügliche Bedarfe von Kindern über den Digitalpakt Schule von den Bundesländern gedeckt werden.“

Der eingangs erwähnte Fall sei somit vom Jobcenter korrekt bearbeitet worden. Seit dem 1. Januar sei die Rechtslage so, dass „auch ein unabweisbarer einmaliger Bedarf von den Jobcentern übernommen werden kann“. Entsprechend der Ankündigung von Arbeitsminister Hubertus Heil am 28. Januar dieses Jahres könne dies aktuell zum Beispiel die Bezuschussung für die Anschaffung eines digitalen Endgerätes für den pandemiebedingten Distanzunterricht sein (Betrag bis zu 350 Euro), heißt es weiter.

„Sollte die Kundin (...) bisher noch keinen Laptop oder Ähnliches angeschafft haben, so kann sie aufgrund der geänderten Regelungen nun erneut einen Zuschuss beim Jobcenter beantragen“, schreibt die Pressesprecherin.

„Corona darf nicht dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler abgehängt werden, deren Familien auf die Grundsicherung angewiesen sind“, hatte erwähnter Minister Heil zuletzt erklärt. Das Thema ist Mittwoch auch von der Großen Koalition besprochen worden. Für die Iserlohnerin und ihren Sohn bedeutet dies nun wohl, dass sie wieder ganz am Anfang stehen – fast ein Jahr nach ihrem ersten Antrag.