Pechsträhne in Hennen setzt sich weiter fort

Von einem Fluch zu sprechen, der über dem Lehrschwimmbecken Hennen bzw. über dessen Reparatur liegt, wäre wohl etwas übertrieben. Aber die Pechsträhne, unter der alle Beteiligten und Betroffenen seit fast einem Jahr leiden, sucht schon ihresgleichen – und wurde am Montag noch mal länger: Bei letzten Routinearbeiten vor der für Juni angedachten Wiederöffnung riss die Hausanschlussleitung und setzte die Regelungs-, Heizungs- und Filtertechnik des Bades einen halben Meter unter Wasser.

Dort, wo der Wasserfilter ausgebaut worden war, sollte die Vorrichtung für die Desinfektion eingebaut werden, aber dazu kam es gar nicht mehr. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

„Das ist schon ganz unglücklich, dass das ausgerechnet in diesem Schwimmbad passiert“, sagte auch Heiner Steingrefer vom Kommunalen Immobilienmanagement mit Blick auf die heute inzwischen 313 Tage andauernde Schließung, die ursprünglich nach den Sommerferien 2019 enden sollte. Zur Ursache des Rohrbruchs konnte der Diplom-Ingenieur noch nichts sagen, nur zum Ablauf der Ereignisse, auch wenn er selber nicht dabei war.

Etliche Kubikmeter Wasser strömten in kurzer Zeit aus

Denn bei den am Montag vorgesehenen Arbeiten, dem Durchspülen und Desinfizieren des Frischwassersystems, mit dem ein Iserlohner Installateurbetrieb per Jahresvertrag beauftragt ist, handele es sich um eine ganz alltägliche Routineaufgabe.

Der Schaltschrank stand genau im Strahl des austretenden Wassers. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

„Dazu haben die beiden Mitarbeiter der Firma den Wasserfilter aus der Rohrleitung ausgebaut, um dann dort die Vorrichtung mit der Chemie zur Desinfektion einzubauen“, erläuterte Steingrefer. Bevor sie zum Einbau gekommen seien, hätten sie jedoch bemerkt, dass es plötzlich ein Leck an der Leitung an der Wand gibt. „Sie haben dann noch reflexartig versucht, die Leitung mit dem Hauptabsperrhahn zu schließen, wobei das ja auch an dem Leck nichts geändert hätte.“ Im Zuge des Versuchs sei das Kunststoffrohr komplett abgerissen und aus der Leitung mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern schossen binnen kürzester Zeit mit einem Druck von 6 bis 8 bar etliche Kubikmeter Wasser. Besonderes Pech sei, dass nicht mal zwei Meter entfernt genau gegenüber – und damit direkt im Wasserstrahl – der Schaltschrank mit der gesamten Regelungstechnik des Schwimmbades steht.

Hausmeister kann den Wasserstrom stoppen

Während das Wasser unablässig den Kellerraum mit dem Blockheizkraftwerk und den beiden Gas-Kesseln flutete, hätten die Installateure den Hausmeister der Grundschule, der sie ins Gebäude gelassen hatte und dann wieder gefahren sei, alarmiert.

Adie drei Filter des Lehrschwimmbeckens standen einen halben Meter hoch im Wasser. Dabei ist aller Voraussicht nach aber kein oder nur ein ein geringer Schaden entstanden. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Zum Glück war Horst Lipps viele Jahre Leiter der Löschgruppe Hennen, und deswegen konnte er schnell einen Schieberschlüssel aus dem benachbarten Feuerwehrgerätehaus holen, um den Hydranten vor der Tür zu schließen und damit den Wasserstrom zu stoppen. Der hatte sich inzwischen auch noch in den benachbarten ebenfalls tieferliegenden Raum mit den drei großen Filtern ergossen. „Da es sich dabei aber um geschlossene, mechanische Systeme handelt, gehe ich davon aus, dass dort kein oder nur ein sehr geringer Schaden entstanden ist“, sagte Steingrefer. Umso größer könnte der aber im Keller mit der Regelungs- und der Heizungstechnik sein. „Das können wir aber erst testen, wenn das getrocknet ist.“

Winziger Hoffnungsschimmer für Öffnung nach Pfingsten

Das Blockheizkraftwerk und die beiden Gaskessel standen ebenfalls einen halben Meter hoch im Wasser. Wie stark sie beschädigt sind, ist noch unklar. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Die alarmierte Feuerwehr musste die Wassermassen nicht abpumpen. Dank der Abflüsse in allen Räumen lief das Wasser relativ schnell ab. Welchen Schaden es trotzdem hinterlassen hat, könnte man frühestens Ende kommender Woche feststellen. „Wenn alles erneuert werden muss, sind wir bei 100.000 Euro“, bezifferte Steingrefer den schlimmsten Fall. Bei der Übernahme werden sich die Versicherungen des Installateurbetriebs und der Stadtwerke einig werden müssen. Vielleicht sei man auch noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Im wirklich besten anzunehmenden Fall könnte dann – auch noch die entsprechende Freigabe nach der Coronaschutz-Verordnung vorausgesetzt – sogar nach Pfingsten eventuell das Lehrschwimmbecken doch wieder in Betrieb genommen werden. Vielleicht hat man ja mal Glück . . .