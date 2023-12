Pkw durchwühlt: Täter schlagen in Iserlohn zwei Mal zu

Iserlohn Die Polizei meldet in Iserlohn Am Hochbehälter und Auf der Burg am Freitag zwei Vorfälle mit geparkten Fahrzeugen. Was genau passiert ist.

In der Nacht zum Freitag ist auf einem Parkplatz „Auf der Burg“ ein Citroen Berlingo von Unbekannten durchwühlt worden. Der oder die Täter fanden aber offenbar nichts Verwertbares, wie die Polizei am Montag meldet.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Von einem Fahrzeugeinbruch am Freitagmorgen Am Hochbehälter gibt es Videoaufnahmen: Sie zeigen, wie eine männliche Person um 4.26 Uhr einen vor dem Mehrfamilienhaus geparkten VW Transporter aufbricht und in den Wagen steigt. Der Mann entwendete Schlüssel, Deo, E-Zigaretten und eine Schachtel mit Zigaretten. Der Mann ist schlank, trug eine Mütze, Hoodie, Jogginghose und Sneaker.

