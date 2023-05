Feuerwehr Pkw in Iserlohn in Flammen: Besitzer verhindert Garagenbrand

Hemer. Das beherzte Eingreifen des Autobesitzers hat in Iserlohn Schlimmeres verhindert. Das ist passiert.

Einen lichterloh brennenden Pkw musste die Feuerwehr Iserlohn am Samstag löschen. Als Brand am Gebäude war das Feuer um 12.22 Uhr gemeldet worden. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Bremke rückten aus.

Feuerwehr setzt Löschschaum ein

An einem Garagenhof in der Bremsheide war das Fahrzeug in Brand geraten. Dem Eigentümer gelang es noch vor Eintreffen der Feuerwehr, das Fahrzeug aus der Garage zu rollen. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr ein. Um letzte Glutnester abzulöschen kam im weiteren Verlauf auch Löschschaum zum Einsatz. Der Einsatz konnte bereits nach 30 Minuten beendet werden. An dem Auto entstand Totalschaden. Verletzte waren nicht zu verzeichnen.

