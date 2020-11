Platz vor Theatereingang wieder vorzeigbar

Die Neugestaltung des Vorplatzes am Kasseneingang des Parktheaters ist schon ein außergewöhnliches Projekt. Nicht wegen des Umfangs der Maßnahme, nicht wegen der Komplexität der Maßnahme, sondern wegen der Form der Umsetzung. Denn die Stadt Iserlohn hatte an dieser Stelle den Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer (SIH) mit der kompletten Umsetzung des Projekts beauftragt.

Auslöser, an dieser Stelle etwas zu tun, so SIH-Vorstand Axel Raue, sei ein Bericht der Heimatzeitung gewesen, in dem der SPD-Politiker Peter Leye den Zustand des Eingangsbereiches erheblich kritisiert hatte. Raue hatte das zum Anlass genommen, Kontakt mit Leye aufzunehmen, in der Folge dann auch mit der Bauverwaltung. Klar war dann der Wunsch, an dieser Stelle etwas bewegen zu wollen. Klar war aber auch: Es sollten keine Unsummen vor dem Hintergrund investiert werden, dass der Bereich bei künftigen Hallenplänen eine Rolle spielen könnte, die Neugestaltung also nur eine Übergangslösung wäre.

Und so reifte dann der Gedanke, den SIH mit der Neugestaltung zu betrauen und auf eine Ausschreibung zu verzichten, in rechtlich korrektem Rahmen, wie Stadtbaurat Thorsten Grote betont. Im Falle einer Ausschreibung, so Grote, wären komplexere Verfahrensvorgaben wie die Erstellung eines Bodengutachtens zu beachten gewesen. Die Kosten des Projekts, so Grote, hätten sich so leicht verdoppeln können. So wurden von Grünflächenplaner Ingo Genster Gestaltungs- und Umsetzungspläne erarbeitet, nach denen der SIH dann mit der Umsetzung begonnen hat.

80.000 Euro waren als Kostenrahmen vereinbart worden, am Ende werden es nun 74.000 Euro werden. Man habe ein wöchentliches Kostencontrolling vorgenommen, sagt dazu Axel Raue. Vor dem Eingang wurde eine neue Pflasterfläche angelegt, die weitere Hauptzuwegung mit einem besonders feinkörnigen und dadurch sehr glatten Asphalt ausgeführt. 550 Quadratmeter groß sind die befestigten Flächen. Links und Rechts davon wurden mehrere Hainbuchen gepflanzt, die für einen alleeartigen Charakter sorgen. Außerdem wurden die Überreste der früheren Pergola und wuchernden Vegetation entfernt. Das Ergebnis: Auf dem Vorplatz bietet sich nun ein panoramaartiger Blick auf die Iserlohner Innenstadt. 4000 Blumenzwiebeln und weitere Pflanzen wurden in die Erde gebracht, außerdem die Beleuchtung erneuert. Zudem wurden drei Behinderten-Parkplätze angelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, Axel Raue spricht davon, dass hier deutlich mehr entstanden sei, als ein Provisorium.

Motivierende Abwechslungfür die SIH-Mitarbeiter

Axel Raue stellt aber auch noch etwas anderes heraus: Die Maßnahme sei für die beteiligten Mitarbeiter von Gärtner- und Straßenkolonne eine motivierende Abwechslung gewesen. Ein Projekt von A bis Z umzusetzen, sei einfach eine attraktivere Arbeit, als immer nur Schlaglöcher zu flicken oder Gullis und Kanaldeckel auszutauschen. Raue zeigte sich daher offen für weitere Aktivitäten in dieser Richtung. Und stößt damit bei Thorsten Grote auf offene Ohren. Das bedeute nicht, dass Vorhaben jeglicher Größenordnung fortan nun über den SIH abgewickelt werden sollten, so Grote. Da wo es passt, könne aber erneut so vorgegangen werden.