Podiumsdiskussion bei „Donnerstags am Markt“

Iserlohn. Musik von Safe by Sound

Eigentlich wäre die Veranstaltungsreihe „Donnerstags am Markt“ der Werbegemeinschaft Iserlohn vergangene Woche geendet, doch nun gibt es einen weiteren Termin.

Am Donnerstag, 17. September, ab 18 Uhr erwartet die Besucher neben der – gewohnten – musikalischen Untermalung durch die Band „Safe by Sound“ eine Podiumsdiskussion zwischen den Bürgermeisterkandidaten Eva Kirchhoff (CDU) und Michael Joi­the (Die Iserlohner), die am 27. September in die Stichwahl gehen. Insbesondere wird es bei der Podiumsdiskussion um die Belange der Innenstadt gehen. Zusätzlich werden die Besucher die Möglichkeit haben, den teilnehmenden Politikern Fragen zu stellen. Beginn ist um 18 Uhr, die Podiumsdiskussion startet um 19 Uhr. Die Veranstaltung endet um 22 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Kapazitäten auf maximal 300 Personen begrenzt.