Polizei als Schlüsseldienst – Anfrage geht nach hinten los

Iserlohn. Ein erkalteter Burger und eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes ist der Preis, den ein Iserlohner für die Türoffnungsdienste der Polizei zahlte.

Ein Iserlohner bereut es wahrscheinlich, sich in der Nacht auf Montag hilfesuchend an die Polizei gewandt zu haben. Diese verständigte der Mann, zu dessen Alter die Polizei keine Angabe machen möchte, laut deren Bericht um 1.45 Uhr und gab an, er habe sich aus seiner neuen Wohnung ausgesperrt. Nach dem Renovieren habe ihn ein nächtlicher Heißhunger in Richtung eines Fastfood-Restaurants nach draußen getrieben.

Da er angeblich noch keinen Schlüssel für die Wohnung besessen habe, habe er die Tür mit einem Keil blockiert. Aufmerksame Nachbarn hätten diesen entfernt, so dass der Iserlohner mit seinem Burger vor verschlossener Tür stand und die Polizei anrief. Diese sollte für ihn die Tür öffnen, wo sich ein Beweis für seine Geschichte befinde, wie er versicherte. Beim Hineingehen warf der Mann etwas unters Sofa, wie den Beamten auffiel, die beim Nachsehen einen Beutel mit Betäubungsmitteln fanden.

Dumm gelaufen: Der Iserlohner, der den Beweis seiner Mieter- oder Wohnungseigentümerschaft schuldig blieb, bekam eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes ausgestellt. Der Burger, so heißt es abschließend in der Pressemitteilung, war bis dahin kalt geworden.