Polizei besucht Mann nach Tankstellen-Betrug in Iserlohn

Iserlohn. Ein Iserlohner hat an einer Tankstelle getankt und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Betrugs.

Ein 58-jähriger Iserlohner hat am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr an einer Tankstelle an der Baarstraße in Iserlohn getankt, ohne zu bezahlen.

Laut Polizeibericht erstattete der Tankwart Anzeige, so dass der Halter noch am Abend Besuch von der Polizei bekam. Er bezahlte seine Rechnung im Nachhinein. Dennoch bekam er eine Strafanzeige wegen Betrugs.

