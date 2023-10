Polizei bittet Raser in Iserlohn zur Kasse

Iserlohn. Autofahrer in Iserlohn sind regelmäßig zu schnell unterwegs. Am Donnerstag musste die Polizei acht Anzeigen schreiben.

Die Polizei hat am Donnerstag wieder an verschiedenen Stellen im Iserlohner Stadtgebiet die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. So wurden in der Zeit von 14.25 bis 16.10 Uhr insgesamt 140 Fahrzeuge an der Immermannstraße kontrolliert. 44 Autofahrer waren zu schnell, 40 lagen noch im Verwarngeldbereich. Es wurden aber auch vier Anzeigen geschrieben. Der Schnellste im Negativsinne war mit Tempo 58 statt der erlaubten 30 km/h unterwegs.

800 Fahrzeuge wurden ebenfalls am Donnerstag zwischen 16.40 und 19.20 Uhr an der Rheinener Straße kontrolliert. Insgesamt waren 63 Autos zu schnell, vier Autofahrer kassieren eine Anzeige. Ein Fahrzeug war mit Tempo 55 statt der erlaubten 30 km/h unterwegs.

